Vladimír Darida na podzim zasáhl v dresu Herthy pouze do tří bundesligových zápasů, přičemž na hřiště se dostával jako střídající hráč až v závěru. V berlínském klubu by mu vypršel kontrakt po sezoně. Předtím působil v jiném německém celku Freiburgu, kam přišel v roce 2013 z mateřské Viktorie Plzeň.

Souček: West Ham? Jsme zklamaní. Bramborový salát se se mnou táhne skoro doteď

„Moje rodina i já jsme se v Berlíně vždy cítili jako doma. Hertha bude mít napořád místo v našich srdcích. Nyní přišel ten správný čas na změnu. Chci zažít nové věci v jiné zemi. Děkuji všem fanouškům Herthy za podporu během těch let. Byla to radost," uvedl Darida.

Profesionál i skvělý kluk

Plzeňský rodák za Herthu odehrál 190 soutěžních zápasů a vstřelil 16 gólů. „Vladi je příkladným profesionálem. Vždycky dával našemu klubu maximum a během let jsme společně zažili mnoho krásných momentů. Navíc je to i skvělý kluk," řekl sportovní ředitel berlínského klubu Fredi Bobic.

„Děkuji mu za všechno, co pro Herthu udělal. Rád bych popřál jemu a jeho rodině to nejlepší do budoucna. Určitě mu dáme šanci, aby se rozloučil s fanoušky na domácím utkání na Olympiastadionu. Co nejdříve najdeme vhodné datum," dodal Bobic.

Trest pro Krmenčíka: Za plivnutí na soupeře si v Indonésii nezahraje šest zápasů

Darida v národním týmu v letech 2012 až 2021 odehrál 76 duelů a dal osm branek. S reprezentací se vítěz ankety Fotbalista roku 2017 rozloučil porážkou 1:2 s Dánskem ve čtvrtfinále loňského mistrovství Evropy.

Brabce a Daridu by v Soluni podle spekulací médií mohl brzy doplnit další Čech Matěj Vydra. Třicetiletý reprezentační útočník je po letním konci v anglickém Burnley bez angažmá