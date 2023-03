Lewandowski? Větší jméno nejde potkat. Ale bránit se asi dá, říká novic Jurásek

David Jurásek je jedním ze šesti nováčků, které trenér Jaroslav Šilhavý povolal do národního týmu pro start kvalifikace na příští EURO. „Když jsem přestupoval z Prostějova do Mladé Boleslavi, tak jsme se s mým manažerem panem Krobem bavili a on tehdy řekl, že to do dvou let vidí na reprezentaci. V tu chvíli jsem mu samozřejmě nevěřil,“ zavzpomínal hráč Slavie na začátku reprezentačního srazu.

David Jurásek. | Foto: SK Slavia Praha/Petr Končal