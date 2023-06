Už během kariéry stihl nasekat celou řadu malérů. A teď má dokonce zaděláno na kriminál. Bývalý prvoligový fotbalista David Limberský byl obžalován z vydírání a hrozí mu osm let vězení.

Pivo, párek a Liga mistrů: fotbalový seriál s Davidem Limberským | Video: Deník

Nikdy to nebyl žádný andílek. Ostatně, ani si na nějakého svatouška nehrál. Bývalá plzeňská hvězda David Limberský způsobil průšvihů víc než dost. Jeden úlet střídal další. Za bouřliváka byl na fotbalovém trávníku, ale hlavně mimo něj.

Limberský si utahuje ze Sparty. Chovám se jako hovado, ale umím po sobě uklidit

Limberský se nejvíce „proslavil“ kauzou s nabouraným autem, která se stala legendární a dostala se i na filmové plátno. Když se v roce 2015 vracel z večírku, pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a své luxusní bentley „zaparkoval“ do zdi na pražském Smíchově.

Následně vzal nohy na ramena, ale daleko neutekl. Policisté Limberského dostihli a dali mu dýchnout. Někdejší kapitán Viktorie na místě nadýchal 1,5 promile a přišel o řidičák. Od klubu vyfasoval milionovou pokutu.

Podle Limberského si bulvár celý incident trochu přikrášlil. „Pravda byla taková, že mě rozhodně policajti nedoběhli. Já se k nim vrátil a začal se s nimi normálně bavit a pak mě vlastně zavřeli. Ale nedoběhli mě, přišel jsem sám,“ svěřil se později v rozhovoru pro super.cz.

Korunu tomu nasadil o pár dní později, kdy slavil gól točením volantu. „Udělal jsem to spontánně, hned jsem věděl, že to bylo špatně,“ přiznal později Limberský, který si za nejapné gesto vysloužil ostrou kritiku. „Byl to černý humor, ale bylo to nevhodné. Už bych to asi neopakoval.“

Nafilmovaná penalta, pak zapírání

V Plzni byl Limberský za modlu, zato na soupeřových stadionech dostával pocítit nenávist fanoušků. Hlavně pro sparťany se stal nepřítelem číslo jedna. Ve vzájemném utkání v roce 2012 totiž nafilmoval penaltu. „Zaškobrtnul jsem o nohu jednoho ze sparťanů. Byl to jasný kontakt, jasná penalta,“ dušoval se v televizním rozhovoru. Jenže opakované záběry ho usvědčili ze lhaní, penaltu totiž nafilmoval.

David Limberský popisuje svoje průšvihy Tomáši Řepkovi v podcatsu Red Card:

Zdroj: Youtube

Tenhle incident se s Limberským táhl možná ještě více než útěk před policií. Když v roce 2016 přijela Plzeň na Letnou, někteří sparťané si s Limberským odmítli podat ruku. Plzeňský rebel v závěru ukázal domácím fanouškům prostředníčky. Viktoria tehdy zvítězila a v sezoně dokráčela ke čtvrtému titulu.

Většinu svých úletů popisuje součaný hráč třetiligových Domažlic v autobiografii s trefným názvem Byla to jízda. „Myslím, že je tam 95 procent toho, co jsem chtěl říct. Je to hodně otevřená zpověď. Vyloženě se asi nevyhýbám žádnému tématu, takže je tam všechno,“ řekl při křtu knihy Deníku.

Za hvězdou v maléru: Limberský byl na policii, pak hrál fotbal. Mluvil i o Plzni

Ani teď manžel a otec tří dětí neseká latinu. Poslední vroubek, nebo spíš obří průšvih, ho může dostat do vězení. Policisté totiž obvinili Limberského a další tři muže z vydírání. Podle nich v kavárně v Karlových Varech loni vyhrožovali střelnou zbraní jinému muži, po kterém chtěli vrátit čtyři miliony korun. Ty měl mu měl někdejší reprezentant poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn. Limberskému hrozí osm let za mřížemi.