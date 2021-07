Klub délku kontraktu nespecifikoval, podle řeckých médií Vaclík podepsal smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu.

"Výzva přijata. Těším se, až poznám nový domov a spoluhráče, prozkoumám město a naučím se nový jazyk. Děkuji Olympiakosu, že si mě vybral," napsal Vaclík na twitteru.

Vaclík má za sebou působení v mateřských Vítkovicích, Viktorii Žižkov a pražské Spartě, se kterou v roce 2014 získal titul. V české reprezentaci zatím odehrál 42 zápasů a na nedávném mistrovství Evropy pomohl národnímu týmu jako jednička do čtvrtfinále.

Třetí zahraniční štace

Olympiakos bude pro Vaclíka třetím zahraničním angažmá. V letech 2014 až 2018 ostravský rodák nastupoval za Basilej a získal s ní tři tituly. Se Sevillou, kde strávil tři roky, jako náhradník loni vyhrál Evropskou ligu.

Zkušený brankář má v Olympiakosu nahradit portugalského brankáře Josého Sá, který by měl posílit Wolverhampton. Jeho portugalská jednička Rui Patrício má pro změnu namířeno do AS Řím.

Vaclík, který se během Eura blýskl výbornými výkony, podle italských médií byl už dříve domluvený s Neapolí. Spekulovalo se také o zájmu španělského giganta Realu Madrid. Nakonec se stal prvním českým fotbalistou v Olympiakosu.