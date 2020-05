Nová vlna rozvolňování opětření spojených s pandemií koronaviru nastala s dnešním dnem. Kromě mnoha jiných oblastí se týká i sportovních aktivit. Na základě těchto kroků vytvořila aktualizovaný dokument i Fotbalová asociace ČR. Ten obsahuje desítku pravidel chování na hřišti.

Fotbalisté FK Mladá Boleslav se sešli na prvním tréninku po vyhlášení nouzového stavu | Foto: Jiří Koros

Fotbalisté už nějakou dobu mohou trénovat a už zítra by se mělo rozhodnout, jestli dokončí přerušené ročníky dvou nejvyšších ligových soutěží. Konkrétně by to bylo reálné od 25. května.