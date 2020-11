Krátce před tímto termínem byl prezidentský palác pro fanoušky definitivně uzavřen, což se znovu neobešlo bez výtržností. Policie ke zvládnutí vyhrocené situace použila slzný plyn, podle médií došlo i na střelbu gumovými projektily.

Na hřbitov poté procesí zamířilo cestou kolem čekajících fanoušků, aby se mohli rozloučit i ti, na které se nedostala řada. Kolonu, kterou doprovázela policie, následovalo po místní dálnici i množství dalších troubících automobilů a motocyklů. Areál hřbitova pak policisté uzavřeli.

Rakev s Maradonovými ostatky byla do budovy zvané Casa Rosada převezena v sanitce s ochrankou ve středu v noci. V té době už na ni před palácem čekaly stovky lidí, a než se brány v 6:00 místního času otevřely pro veřejnost, rozšířil se dav na několik desítek tisíc.

Lidé následně začali po bezpečnostní kontrole proudit dovnitř, aby se poklonili slavnému fotbalistovi ležícímu v uzavřené rakvi zahalené do argentinské vlajky. Proti první vlně náporu fanoušků policie podle agentury AP zasáhla slzným plynem. Někteří z lidí se s Maradonou loučili pláčem, jiní se slovy díků či fotbalovým skandováním. Mnozí z nich také hodili k rakvi přes bezpečnostní zábranu reprezentační dres s Maradonovým číslem 10.

Zdroj: Youtube

Úřady očekávají, že poslední poctu přijde dát jedné z nejslavnějších postav argentinské historie až milion lidí. Prezident Alberto Fernández bezprostředně po Maradonově úmrtí vyhlásil třídenní státní smutek a uvedl, že bývalý fotbalista bude mít státní pohřeb.

Maradonův mluvčí Sebastián Sanchi uvedl, že do hrobu budou Maradonovy ostatky uloženy za týden ve čtvrtek na hřbitově Jardín de Paz (Zahrada pokoje) na předměstí Buenos Aires, kde jsou pohřbeni také jeho rodiče.

Už před půlnocí dorazily do prezidentského paláce Maradonova bývalá manželka Claudia Villafaňeová a jejich dvě dcery Dalma a Gianinna. Po nich se s geniálním hráčem, ale kontroverzní osobností plnou skandálů přišli rozloučit šéf Argentinské fotbalové asociace Claudio Tapia a současní i bývalí argentinští fotbalisté, mezi nimi Maradonovi spoluhráči z vítězného mistrovství světa v Mexiku 1986.

Thousands gathered on the streets of Buenos Aires last night to pay tribute to the one and only Diego Maradona… ??? pic.twitter.com/wluVOrlDux