Neapol truchlí kvůli úmrtí Diega Maradony, který v letech 1984 až 1991 působil v tamním klubu SSC. Od středečního večera zapálily stovky lidí svíčku před nástěnnou malbou, která zobrazuje slavného hráče ve čtvrti Quartieri Spagnoli. Ve městě lidé vyvěšují fotbalistovy podobizny. Neapolská radnice vyhlásila kvůli úmrtí Maradony den smutku a rozhodla se po něm pojmenovat stadion.

Fanoušci zesnulého fotbalisty Diega Maradony shromáždění před prezidentským palácem v Buenos Aires, 26. listopadu 2020 | Foto: ČTK / ČTK

"Neapol se semkla kolem fotbalisty, jenž vstoupil do dějin našeho města a vynesl nás do fotbalového nebe i v době, kdy se to zdálo nemožné," uvedl starosta Luigi de Magistris, který v roce 2017 udělil Maradonovi čestné občanství.