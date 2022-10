Momentálně to s českými nadějemi vypadá slušně. Plzeň, Slavia a Slovácko drží třináctou příčku, se kterou by se náš fotbal rozhodně spokojil. Patnáct nejlepších se totiž před každou sezonou může chlubit pěti reprezentanty v Evropě, od šestnáctého místa níž lze do boje vyslat pouze čtyři. Tak jako mohou Češi po delší době letos a nic se na tom nezmění ani v příštím ročníku.

O postup se budeme ještě rvát, říká odhodlaně nečekaný hrdina Slovácka

Abychom se mohli co nejrychleji vrátit k pěti klubům hrajícím poháry, potřebuje ale trojice reprezentantů ve zbylých dvou hracích týdnech pořádně zabrat. Porážky Plzně s Bayernem (2:4), Slavie v Kluži (0:2) a výhra Slovácka v Nice (2:1) ponechaly Česko na zmiňované třinácté pozici. Kdyby však svěřenci trenéra Martina Svědíka ve Francii nepředvedli skvělý výsledkový obrat, už bychom se dívali na záda jak momentálně čtrnáctým Turkům, tak i Švýcarům.

Důležitá výhra Slovácka

Výhra Slovácka totiž pro klubový koeficient znamenala dva body, pro ten národní pak 0,5, jelikož se každý bod dělí počtem mužstev, jaký daná země v létě do Evropy vyslala. Češi tedy každý bod získaný na hřišti dělí čtyřkou.

Reálně se zdá, že aby se Česko udrželo mezi nejlepší patnáctkou, potřebuje minimálně jednoho zástupce v jarní vyřazovací části. S Plzní se při pohledu na jména soupeřů v Lize mistrů počítat nedá, Slavia a po čtvrtku i Slovácko jsou však nadále ve hře. A to i přesto, že jim stejně jako Západočechům ve svých tabulkách patří poslední čtvrtá příčka.

Slavia pokračuje v černé sérii. Je to těžké období, přiznává kapitán Tecl

Pražané se ve zbývajících dvou duelech představí nejprve na půdě kosovského Ballkani, poté doma vyzvou turecký Sivasspor. Slovácko nejprve bude hostit německý Kolín, pak skupinu uzavře na hřišti srbského Partizanu.

Tureckým klubům se daří

Při pohledu na konkurenci Česka v pořadí koeficientů je zřejmé, že ČR v pořadí už brzy přeskočí Turecko. To má ve hře stále čtyři mužstva (Trabzonspor, Fenerbahce, Basaksehis, Sivasspor), všem se navíc daří. Ve čtvrtek dokonce všechny turecké kluby zvítězily, dva si už dokonce i zajistily pohárové jaro.

Zadařilo se i Dánům, kterým aktuálně patří 17. příčka a na záda Čechům dýchají také Švýcaři a Ukrajinci. Právě před těmito zeměmi tak bude české trio hájit umístění mezi nejlepšími patnácti státy, na dostřel jsou dvanáctí Norové.

Aktuální situace okolo 15. místa



11. Srbko 30,875 (4), ve hře CZ Bělohrad (EL), Partizan Bělehrad (KL)

12. Norsko 28,750 (4), ve hře Bodø/Glimt (EL), Molde (KL)

13. ČESKO 28,050 (4), ve hře Plzeň (LM), Slavia Praha (KL), Slovácko (KL)

14. Turecko 27,900 (5), ve hře Trabzonspor (EL), Fenerbahce (EL), Basaksehir (KL), Sivasspor (KL)

15. Švýcarsko 27,675 (4), ve hře FC Curych (EL), Basilej (KL)

16. Ukrajina 27,500 (5), ve hře Šachťar (LM), Dynamo Kyjev (EL), Dnipro (KL)

17. Dánsko 26,625 (5), ve hře FC Kodaň (LM), Midtjylland (EL), Silkeborg (KL)



Za hodnotou národního koeficientu je v závorce počet týmů, s kolika daná země zahájila letošní ročník. Tímto číslem se pak každý uhraný bod dělí.