V Sofii se rozhodně nekonal obvyklý duel. Když hrála Slavia v této sezoně doma proti Liberci před prázdnými tribunami, její kouč Jindřich Trpišovský mluvil o „divném“ zápase.

V Bulharsku, které bylo potrestáno stejným postihem jako český účastník Ligy mistrů, za rasistické nechutnosti při duelu s Anglií, to bylo podobné.

Národní stadion Vasila Levského v Sofii je ke všemu rozlehlý kolos, tribuny rozhodně neletí strmě vzhůru. Navíc se na ně vejde 44 tisíc lidí, zkrátka nejde o žádný drobeček.

Při včerejším duelu na něm seděly tak dvě stovky fanoušků z Česka, držitelů zvláštních vstupenek, pár novinářů, několik lidí v lóži pro VIP hosty. Trudnou atmosféru nezachránili ani pištící bulharské děti, jichž pořadatelé pustili do jednoho sektory přibližně tři sta.



Ač je kolem hřiště atletická dráha, na tribuně byly slyšet pokřiky mezi hráči, ba i zadunění míče při přihrávkách, centrech, střelách odkopech. K tomu si připočtěte českou novinku, zelené dresy, na které si bude potřeba opravdu zvyknout. Jde o to, zdali to vůbec půjde. Ke všemu ani jednomu týmu o moc nešlo, Češi mají EURO jisté, Bulhaři dopadli v kvalifikaci zle.

Premiéra v základní jedenáctce

Bylo to prostě divné… „Specifický zápas – po postupu a před prázdným hledištěm. Tím nechci hráče omlouvat, celkově šlo o nepovedené utkání,“ přiznal Šilhavý.



Hosté si díky postupu mohli dovolit experimentovat. Kouč Jaroslav Šilhavý to využil, byť jen v omezené míře. Do hry se od první minuty dostal gólman Slavie Ondřej Kolář, jeho spoluhráč, záložník Petr Ševčík i útočník Dallasu Zdeněk Ondrášek. Pro všechny šlo o premiéru v základní jedenáctce reprezentace.

První z nich párkrát zaváhal při rozehrávce, hlavně v úvodu byl mírně nervózní. „Byla to hořká premiéra, nemůžu mít vůbec radost. Jsem rád, že jsem dostal šanci, ale to je tak všechno,“ pronesl brankář. Druhý byl neviditelný, jako první z Čechů byl střídán. Třetí se dostal do jedné velké šance, byl však zablokován.



Šilhavého parta byla vlastně celý zápas aktivnější, ale chyběla jí větší přímočarost, drajv. Projev dlouho zapadal bizarní atmosféry. Změna se však dostavila. Jak už to u toho mančaftu bývá, zařídila ji facka – tedy inkasovaný gól. V 56. se po standardní situaci trefil hlavou Vasil Božikov. Situace sice vypadala podezřele (jako ofsajd), ale trefa platila.



Po ní – a také díky střídáním – přišel český tlak. Velmi slušně se ukázal nově příchozí Josef Hušbauer, prakticky hned začal řídit hru.

Ze zlepšeného výkonu také vylétly šance. Z dálky pálili výborně Vladimír Darida, po něm i Hušbauer, ale domácí gólman byl u tyče pokaždé včas. Největší možnosti měli Ondráškův náhradník Michal Doležal a Tomáš Souček. Ani jeden nemířil přesně – první nohou, druhý hlavou. Proto Češi padli.