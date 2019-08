Do boje. Kdo z českých týmů zůstane v pohárové Evropě?

Nejen o možnost zahrát si v letošní sezoně evropské poháry, ale také o budoucnost českého klubového fotbalu dnes budou hrát Sparta, Plzeň a Mladá Boleslav. Pokud by dál nepostoupil ani jeden celek, pro tuzemský koeficient by to byla tvrdá rána.

Náskok na šestnáctou pozici (Řecko), která zajišťuje pouze jedno místo v předkolech Ligy mistrů a celkově čtyři místa v pohárech, je zatím celkem luxusní. Jenže Olympiakos už má v tuto chvíli stejně jako Slavia jistý podzim v Evropě, podobně si vede i Apoel zástupce z Kypru. Ten v pořadí koeficientů drží patnáctou pozici. Do karet naopak všem hraje výpadek Kodaně, jež bude bojovat alespoň o Evropskou ligu. Bitva o nejlepší tým Evropy. Liverpool a Chelsea si zahrají o Superpohár UEFA Přečíst článek › Po odehrání předkol bude přeci jen jasněji, každopádně české kluby, chystající se na dnešní důležité duely, potřebují zabrat, jinak může být zle. A jejich pozice není ani v jednom případě úplně ideální. Rumuni v potížích Nejlépe je na tom paradoxně „ten třetí vzadu“. Mladá Boleslav si z Rumunska přivezla remízu 0:0 a proti FCSB jistě má šance na úspěch. Celek navazující na tradici Steauy Bukuerešť nevyhrál pět zápasů v řadě. V lize je na desátém místě s pouhými čtyřmi body. A kontroverzní manažer Gigi Becali dělá tradičně dusno v klubu (nyní se proti němu obracejí i vlastní fanoušci). To je výhoda… Atmosféry u soupeře by mohli Středočeši využít. „Věřím, že máme super výchozí pozici do odvety,“ řekl obránce Daniel Pudil. Na domácí půdě se představí také Plzeň. Západočeský celek se však na začátku sezony trápí. Z Antverp si přivezl ještě celkem hratelný výsledek 0:1. Jenže nemohoucnost v koncovce nepředvedla Viktoria jen v tomto duelu, síť nerozvlnila už ve čtyřech zápasech. Naposledy podala trapný výkon proti Slovácku a doma prohrála po 24 zápasech. Slavia si o Ligu mistrů zahraje nakonec s Kluží. Ta v přestřelce vyřadila Celtic Přečíst článek › „Ve fotbale někdy jsou těžké chvíle. Musíme se dát fyzicky a psychicky do pořádku a postoupit. Jiná možnost není,“ prohlásil záložník Roman Procházka. Turecké peklo Venkovní odveta čeká pouze Spartu. Pražané po většinu úvodního duelu soupeře přehrávali, ale v samotném závěru si šance na postup zbytečně srazili. Do Trabzonu si vezou stav 2:2. „Šance jsou reálné a velké. Já tomu věřím, stejně jako všichni ostatní. Jedeme si pro postup,“ neztrácel naději před odletem středopolař Ladislav Krejčí. Letenský celek se připravuje především na bouřlivou atmosféru, kterou si vezme na starost přes čtyřicet tisíc fanoušků. „Fotbal je tam jediná zábava, hodně ho prožívají. I pro samotné Turky je Trabzon trochu jiný,“ podělil se o zkušenosti bývalý útočník obou týmů Tomáš Jun. Už mě nebavilo jezdit takové dálky, říká Jun o návratu domů Přečíst článek › A prostředí dobře zná také turecký obránce ve službách Sparty Semih Kaya. „Pro každého hráče je nejtěžších prvních deset minut. Když zvládnete úvodní šok z atmosféry, už na to zapomenete a soustředíte se jen na fotbal,“ uvedl. Který z českých celků nakonec urve postup? Nadejde katastrofický scénář, nebo příjemné překvapení? Netřeba připomínat: hraje se i o budoucnost v Evropě.

Autor: Michal Sedlák