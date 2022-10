„Na Bayernu to byla škola hrou,“ prohlásil po utkání s Mladou Boleslaví s trpkým úsměvem na rtu do televizních kamer Luděk Pernica, jenž nastoupil při zranění Lukáše Hejdy s kapitánskou páskou. „Snad jsme se z toho poučili,“ přál si před odvetou 32letý stoper Viktorie.

Zatímco viktoriáni se na odvetu s mnichovským gigantem naladili vítězstvím, Bayern ve šlágru bundesligy jen remizoval v Dortmundu 2:2, když ztratil dvoubrankové vedení.

Fotbalový masochismus: Plzeň má peníze, ale je za obětního beránka

Ale to nic nemění na tom, že i v Plzni bude favoritem. „I když je Bayern obrovským favoritem, určitě nic nevypustí. To jsme viděli už u nich doma. Budou chtít tři body. Jejich cíl bude nás zase zničit v prvních dvaceti minutách, jako se jim to povedlo v Mnichově, a pak už si zápas jen užít,“ prohlásil Václav Jemelka, jenž do prvního zápasu v Mnichově naskočil až po přestávce.

„Dohodli jsme se s trenérem, že mě trošku pošetří, protože jsem toho měl v poslední době v součtu s reprezentací hodně. Trošku jsem si odpočinul. Na ligový zápas s Boleslaví už jsem byl stoprocentně připravený,“ doplnil stoper s reprezentačními zkušenostmi. Chybět v sestavě by neměl ani zítra.

Sestřih utkání z roku 2013:

Zdroj: Youtube

„V odvetě nemáme co ztratit. Očekávám, že před domácími fanoušky můžeme Bayern víc potrápit,“ přál si Jemelka, i když uznává sílu německých šampionů, kteří v základní skupině Champions League už 31 zápasů nepoznali hořkost porážky. „Musíme zkusit s trenéry najít nějaké skulinky, abychom je nachytali nebo aspoň potrápili,“ pokračoval olomoucký odchovanec.

Obrovský rozdíl ve všem. Porážka nás nesmí srazit do kolen, říká trenér Bílek

Po příchodu do Plzně prochází pořádně ostrou zkouškou. Jde ze zápasu do zápasu. „Zvykám si za pochodu. Je to náročné, ale všichni jsme chtěli Ligu mistrů hrát. Musíme se s tím poprat, jak nejlépe umíme. Ale myslím, že jsou tady daleko vytíženější hráči. Kluci, co hráli všechna pohárová předkola,“ připomněl Jemelka, že on přišel až na zápasy s Karabachem.

Ty odehrál oba a pak nastoupil i do všech tří utkání ve skupině Ligy mistrů. Teď před ním stojí další výzva, domácí odveta s mnichovským Bayernem. Nakolik v ní Plzeň obstojí?

Pohled do historie



V předchozích dvou zápasech v Plzni mnichovský Bayern vždy vyhrál 1:0. Při prvním vzájemném měření sil v roce 1971 se tísnilo v hledišti Štruncových sadů 30 tisíc diváků, v 78. minutě rozhodl Sünholz. Pod vedením kouče Udo Latteka nastoupily i známé hvězdy Beckenbauer, Breitner, Hoeness a Gerd Müller. Před devíti lety rozhodl o výhře Bayernu v 65. minutě Mario Mandžukič.