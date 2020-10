"Po dvou dnech čekání na výsledky různých vyšetření jsme dnes dopoledne dostali od manželky Antonína Panenky potěšující zprávu. Klubový prezident je ve stabilizovaném stavu a dnes během dne by měl být převezen do Prahy ke svému ošetřujícímu lékaři. Dosud byl hospitalizovaný v nemocnici v Benešově," píše se na webu Bohemians.

"Klokanům" přišla potěšující zpráva z mobilního telefonu Panenkovy manželky Věry. "Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. Dnes ho převezou do Prahy, kde ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem," upřesnila.

Popsala i to, jak se prezident pražských Bohemians aktuálně cítí. "Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem. Také mě překvapilo, že se to dostalo do celého světa. Je můj muž mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi," byla překvapená zájmen i zpoza České republiky.

Zdravotních potíží československé legendy si všimla média z celého světa, stejně tak chodila ze všech možných koutů planety přání brzkého uzdravení.