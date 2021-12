Dvaačtyřicetiletá celebrita, která kromě skládání překrásných a celosvětově slavných písniček rovněž pravidelně pomáhá nejrůznějším projektům či charitám zaměřeným na pomoc potřebným.

A když se letos stala součástí další, tentokrát dětské charity, měla v plánu udělat něco speciálního. Proměnit jinak smutné a prázdné Vánoce v naprosto jedinečný zážitek. Takový, který si budou děti pamatovat až do smrti.

Rozhodla se tak poprosit o pomoc vskutku nevšední osobnost. „Cristiano, mohl bys mi poslat pár svých podepsaných dresů a změnit tak životy těchto dětí? Vím, že děláš úžasné věci celý život,“ napsala na svém twitterovém účtu.

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but…