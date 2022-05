Haaland od svého příchodu do Dortmundu v lednu 2020 ze Salcburku nastřílel za německý klub 85 gólů v 88 soutěžních utkáních. V Borussii podepsal smlouvu na čtyři a půl roku do roku 2024.

Očekávaným přestupem do City naváže Haaland na svého otce Alfa-Ingeho, jenž v manchesterském klubu působil v letech 2000-2003. Současná fotbalová hvězda se narodila v Leedsu, předchozím otcově působišti.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.