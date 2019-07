„Los jsem sledoval, ale se spoluhráči jsme se o tom ještě nebavili, protože jsem je viděl chvíli před tiskovou konferencí,“ uvedl Hrošovský v pondělí na začátku předzápasového brífinku. Zápas Viktoria Plzeň - Olympiakos Pireus je na programu v úterý od 19.00 hodin.

Bude složité postoupit do skupiny Ligy mistrů?

Bude to těžká úloha, protože nás nejprve čeká Olympiakos, který je velmi silným soupeřem. Hrajeme předkolo Ligy mistrů, v níž jsou silní protivníci. My se ale těšíme a jsem rád, že to už začíná.

Může být pro Viktorii výhoda, že už hrála dva ligové zápasy a zvítězila v nich, ale Olympiakos ještě nehrál?

Možná že menší výhoda to může být, protože ligové zápasy jsou jiné než ty přípravné. Ale uvidí se až na hřišti, protože utkání Ligy mistrů jsou specifická tím, že se hraje dvojzápas.

Jak byste charakterizoval soupeře?

Nepříjemný protivník s kvalitními hráči. Viděl jsem pár sestřihů z přípravných duelů Olympiakosu. Nebude to nic jednoduchého. Stříleli góly ze standardek, takže to asi bude jejich hlavní zbraň. Chceme se ale koncentrovat na vlastní výkon. Máme svůj způsob hry a budeme se jím chtít prezentovat.

Ve středu hřiště máte nového parťáka Lukáše Kalvacha. Už jste sehraní?

Hráli jsme spolu už v přípravě a dva ligové zápasy. Každým utkáním se naše spolupráce zlepšuje.

Bude první zápas důležitější o to, že se v Pireu dá očekávat bouřlivé divácké prostředí?

Vstup do dvojzápasu bude určitě důležitý. Doma nechceme inkasovat, ale zápasy se stejně vyvíjejí jinak než si plánujete. My máme také skvěle fanoušky a věřím, že se nám před nimi podaří vyhrát.

Budete spoléhat na kouzlo domácího stadionu, na němž se vám v evropských pohárech daří?

Je fakt, že se nám v Plzni dařilo. Doufám, že se nám povede i proti Olympiakosu, abychom šli do odvety z výhodné pozice.