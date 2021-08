"S výsledkem nejsme určitě spokojení. Soupeř měl dvě střely a dal po našich hrubých chybách dva góly. Odstartovali jsme dobře, ale místo vedení jsme museli neustále dotahovat. První poločas nás stal hodně energie, spousta hráčů chtěla o přestávce střídat. Ve druhém už jsme soupeře nedostali pod takový tlak," řekl k utkání trenér Jindřich Trpišovský.

Hned v úvodní desetiminutovce se slávisté dostali do dvou gólovek. Hromada ani Sima ovšem neuspěli, ale vypadalo to, že Pražané jsou při chuti a na svého soupeře se vrhnou. Jenže jako bleskz čistého nebe přišel dlouhý nákop, obránci i s brankářem Kolářem zaspali a Emreli otevřel skóre.

⏲️ KONEC | Po divokém prvním poločase už branka nepadla a do Varšavy pojedeme po domácí remíze 2:2. ? #UEL #slaleg pic.twitter.com/wDKHyt30Na — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 19, 2021

Pro slávisty to byl velký šok. A neměl být jediný…

Po tlaku se domácí dočkali vyrovnání po signálu z rohu, kdy se parádně trefil Bah, ale hned o tři minuty později vrátil Polákům vedení nádhernou trefou Juranovič.

Do šaten se ale nakonec šlo za remízového stavu, ve čtvrté minutě nastavení se po závaru prosadil Lukáš Masopust, který do utkání vyběhl s kapitánskou páskou na ruce. „Dostal jsem to krásně jako na podnose od Traorého,“ poděkoval střelec spoluhráči.

Ofenzivní smršť

První půle byla ofenzivní smrští, do druhé ale nastoupily oba týmy s mnohem opatrnější taktikou. Postupem času začali slávisté opět vystrkovat růžky, ale stále je sráželo to, co je vyřadilo z boje o Ligu mistrů – efektivita v koncovce.

„Soupeře jsme pustili do dvou šancí a zase nám z toho dal dva góly. Z toho se prostě musíme poučit. Pořád ale věřím, že to zvládneme,“ doufá Masopust.

Dobrou zprávou pro trenéra Trpišovského je to, že v zápase proti Legii vypršel disciplinární desetizápasový trest pro oporu Ondřeje Kúdelu. Ten tak bude pro odvetu připraven. A to platí i o největší letní posile Pražanů, útočníkovi Michaelu Krmenčíkovi.

Slavia Praha - Legia Varšava 2:2 (2:2)



Branky: 33. Bah, 45.+3 Masopust - 20. Emreli, 37. Juranovič. Rozhodčí: Zwayer - Foltyn, Dietz (všichni Německo). ŽK: Oscar, Traoré - Rose, Luquinhas. Diváků: 14543.



Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Zima, Oscar - Traoré, Hromada (46. Kuchta) - Masopust (67. Samek), Stanciu (82. Tecl), Sima (61. Ekpai) - Schranz (61. Lingr). Trenér: Trpišovský.



Legia: Boruc - Juranovič, Rose (46. Holownia), Wieteska, Nawrocki, Mladenovič - Skibicki (46. Rosolek), Martins, Lopes (46. Josué), Luquinhas - Emreli. Trenér: Michniewicz.