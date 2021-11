Tentokrát byl Sýkora u opačného výsledku, Češi v Olomouci rozstříleli Kuvajt 7:0 a on soupeře dorazil posledními dvěma góly v rozmezí pěti minut. Přitom na hřiště přišel až v 72. minutě, kdy střídal Antonína Baráka.

Byl to tedy parádní návrat!

„Doufal jsem, že si aspoň na chvilku zahraju. A nakonec jsem dal dva góly. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a připravili se na Estonsko. Bylo to super,“ usmíval se Jan Sýkora, který se do nominace dostal až po zranění původně povolaných hráčů.

A teď dokonce možná svým výkonem zamotal trenérům hlavy a řekl si o základ pro poslední kvalifikační zápas s Estonskem.

„To nevím, to je spíš otázka na trenéra,“ reagoval po zápase na novinářský dotaz. „Šel jsem na hřiště za rozhodnutého stavu. Chtěl jsem podat co nejlepší výkon, vstřelené góly spíš pomůžou mojí sebedůvěře,“ řekl 27letý fotbalista, který je v Plzni na hostování z Lechu Poznaň. A od svého návratu do české ligy patří ke stěžejním hráčům týmu trenéra Michala Bílka.

Tím si řekl i o nominaci do národního týmu. „Parta je tady skvělá, já jsem se vždycky chtěl vrátit. Reprezentace je nejvíc, co může být. Teď jsem šťastný, že jsem se v létě vrátil do Česka,“ pochvaloval si Sýkora.

Dres národního týmu oblékl v jedenácti zápasech, premiéru měl 31. srpna proti Arménii, když v poločase střídal jiného plzeňského rodáka Vladimíra Daridu.

Naposledy pak reprezentoval před třemi lety v Rusku.

„Jak se reprezentace změnila? To bych nerad hodnotil,“ řekl ve čtvrtek večer.

„Ale můžu mluvit o sobě. Myslím, že jsem vyspěl na hřišti i mimo něj. Pomohl mi rok v Polsku, který nebyl úplně lehký. Ale člověk si mohl srovnat fotbalový život. Říct si, co od něj ještě očekává, čeho chce dosáhnout. To mi hodně pomohlo a já teď jen doufám, že na téhle cestě vydržím,“ přál si plzeňský rodák, který se v létě vrátil do Viktorie, odkud se ještě jako dorostenec vydal do pražské Sparty.