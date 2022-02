„Chtěl jsem podpořit svou zemi a klub stál za mnou,“ řekl rodák ze Lvova. UEFA a další fotbalové orgány obvykle podobné projevy nacionálního cítění na hřišti trestají, v tomto případě se to ale zřejmě obejde bez sankcí. Jaremčukovo vyjádření bylo srozumitelné všem.

Ukraine forward Roman Yaremchuk revealed an emblem on his shirt in support of his country after scoring for Benfica in the Champions League. pic.twitter.com/btIKC6imjf