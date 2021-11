„Celý zápas to byly nervy, hrálo se nahoru dolů,“ oddechl si trenér Jindřich Trpišovský. „Po dvou prohrách je důležité, že jsme se vrátili do hry o postup.“

Hned z kraje zápasu cítili Pražané velkou křivdu. Gólman Maccabi ve vápně podskočil vysoký míč a Kuchta mohl pálit do prázdné brány, ale Cohen ho zezadu stáhl – jasná penalta. Jenže rozhodčí to však jako faul neviděl a VAR v Konferenční lize chybí.

Slávisté se potom trápili. Jejich hra postrádala tempo, myšlenku, moment překvapení. Bylo vidět, jak moc chybí dirigent Stanciu, který těsně před zápasem vypadl z nominace kvůli zdravotním problémům.

Po jednom z mála centrů ze strany to zkoušel nůžkami Olaynka, ale jeho nadějný pokus obránce zblokoval. Jedinou ošemetnou situaci na druhé straně gólman Mandous vyřešil.

Pražanům vyšel vstup do druhé půle. Ve 49. minutě si Kuchta spravil chuť, když napálil vyražený míč do sítě a poslal domácí do vedení. Hosté si marně stěžovali na evidentní loket Masopusta v obličeji obránce Maccabi těsně před gólem. Sudí Steen byl neoblomný, stejně jako v případě penaltového (ne)zákroku na Kuchtu v úvodu.

„Byl jsem ve správný čas na správném místě a prorval jsem to,“ culil se Jan Kuchta. „Nedařila se nám koncovka, ale jinak jsme hráli fantasticky.“

Trpišovský pak vypustil na hřiště pitbulla Krmenčíka, aby rozbil izraelskou obrannou tvrz. Dvacet minut před koncem mohla Slavia přidat pojistku. Aktivní Olaynka z voleje napálil brankáře Cohena a po něm Bah orazítkoval břevno.

Slávisté chtěli výhru pojistit druhým gólem a tlačili se do útoku. Jenže přitom nechávali otevřená zadní vrátka. Díry v domácí defenzivě však soupeř z Haify nedokázal využít. I když fanouškům v Edenu několikrát pořádně zatrnulo. V nastavení mohl Slavii ukrást výhru Haziz, ale zblízka rozvlnil jen boční sít.