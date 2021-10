Jak se vaše mnichovské angažmá urodilo?

Teď už můžu říct, že jsme byli dohodnutí delší dobu. Od léta bydlíme v Mnichově, aby děti mohly začít školní rok v nové škole. Spolupráce měla původně startovat až od ledna, kdy jsem měl nastoupit k mládeži. Urychlily to zdravotní problémy Waltera Junghanse, který má na starosti brankáře u juniorky.

Tam jsem teď od konce týdne na záskok.V bavorském velkoklubu jste před lety málem skončil už jako hráč, je to tak?

Je pravda, že téma Bayernu mě v kariéře několikrát potkalo. Po skončení kariéry komunikace nabrala na intenzitě, byli jsme pravidelně v kontaktu.

Návrat do Česka, kde jste naposledy chytal v Budějovicích, jste nezvažoval?

Upřímně jsem svoji budoucnost cítil v Německu. Do Čech jsem přicházel na trenérskou výpomoc na několik měsíců hlavně díky Davidu Horejšovi. Jsem za to rád, byly to cenné zkušenosti po lidské i pracovní stránce. A paradoxně mě to utvrdilov přesvědčení, že svoji dlouhodobou pracovní budoucnost vidím v zahraničí.

Práce u áčka? Na to teď vůbec nemyslím

Oslovilo vás víc klubů, abyste se stal trenérem brankářů. Proč vyhrál Bayern a působení u mládeže?

V konečném součtu to nebylo složité rozhodování. Jednou věcí je, že pozice trenéra brankářů v Bundeslize je obrovskou výzvou. Nebál bych se toho, zároveň ale cítím, že není kam se hnát a mám se nadále co učit. Hlavní bylo to, že Bayern je pro mě nejlepším klubem na světě. Chápu, že je to poměrně subjektivní hodnocení, ale organizací, systémem práce i vítěznou mentalitou prostě vidím klub nejvýš.

Máte ambici dostat se jednou k prvnímu týmu?

Takto o své pozici vůbec nepřemýšlím. Dostal jsem nabídku práce s mladými, tu jsem přijal s nadšením a absolutním respektem. Cokoliv jiného než stoprocentní koncentrace na současnou práci je nemyslitelná. První tým Bayernu je nejen nejvyšší možná meta, tam v tuto chvíli vůbec nekoukám.

Doporučil byste do Bayernu někoho z Česka?

Při vší úctě ke klukům v české lize bych to teď neudělal. Není to podcenění českých brankářů, jde ale o obrovské specifikum Bayernu. Historicky tam byli skvělí němečtí brankáři, reprezentanti. A německá brankářská škola produkuje nadále skvělé gólmany. Ale věřím, že někteří mladí brankáři, kteří jsou nyní ve velkých klubech v zahraničí a nasávají tamní přístup k fotbalu, tu šanci třeba v budoucnu dostanou.