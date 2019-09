"Těšil jsem se celou přípravu na to, že budu hrát zápasy a že se sezona rozběhne. Jsem moc rád, že jsem byl na hřišti a můžu být i v nároďáku a že jsem rozehraný. Zápasy za reprezentaci jsou vždycky něčím výjimečné, takže se moc těším," řekl novinářům devětadvacetiletý Darida na dnešním reprezentačním srazu.

"Tím, jak jsem se moc těšil zpátky na hřiště, se to promítlo i do přípravy. Začalo se mi hodně dařit a zdraví drží, tohle bylo hodně důležité. Taková euforie, že na hřišti hraju, ve mně pořád drží a doufám, že vydrží co nejdéle," uvedl Darida.

Návrat do sestavy

Získat zpět místo v základní jedenáctce Herthy nebylo podle něj jednoduché. "Přišel další střední záložník Eduard Löwen, Marko Grujič zůstal další rok. Nebylo lehké se na to koukat. Těšil jsem se, až budeme na hřišti, abych všem mohl dokázat, že když jsem zdravý, mám na to hrát v základu," konstatoval plzeňský rodák.

Darida se střelecky prosadil v pohárovém utkání proti Eichstättu a v základní sestavě nechyběl ani v úvodních třech kolech bundesligy. Hertha načala sezonu remízou 2:2 na hřišti Bayernu Mnichov, ale poté prohrála doma s Wolfsburgem a venku se Schalke shodně 0:3.

"Bod z Bayernu byl pro nás super, ale bohužel ten bod, který pro nás mohl být plusový, jsme doma nedokázali potvrdit třemi body. Start není úplně ideální. Je začátek sezony, do konce je 31 zápasů. Věřím, že máme velice kvalitní mužstvo na to, abychom se z toho startu oklepali a začali sbírat body," prohlásil někdejší hráč Plzně či Freiburgu.

Důležitá utkání

Nadcházející duely národního týmu vnímá jako velmi důležité. "Může to být nejklíčovější dvojutkání, určitě k tomu tak přistoupíme. Všichni cítíme, že když se nám to teď povede, bude to na dobré cestě," řekl Darida, který si za reprezentaci naposledy zahrál v březnu v přípravě proti Brazílii.

Utkání v Kosovu a Černé Hoře budou podle něj náročná. "Týmy z Balkánu jsou vždycky doma hodně silné, čeká nás bouřlivé prostředí. Doufám, že to zvládneme, protože to pro nás může být klíčový krok k postupu. Doufám, že by se mohl opakovat červnový sraz, který byl velmi povedený. Udělali jsme šest bodů, krásné skóre," připomněl Darida domácí výhry 2:1 nad Bulharskem a 3:0 nad Černou Horou.

Zatímco Černohorce český tým zná, s Kosovem se střetne poprvé v historii. "Kosovo je tým, který ač byl v posledním výkonnostním koši, je velice nepříjemný, okrádá i ostatní týmy o body. Když se podíváte na jejich hráče, všichni hrají v zahraničí. Ten tým je hodně nevyzpytatelný. Kvalitou do toho posledního koše nepatří," uvedl Darida.

V nominaci je i pět slávistů, kteří se po 12 letech probojovali do Ligy mistrů. Kromě Barcelony a Interu Milán se v ní střetnou také s bundesligovou Borussií Dortmund, která v sobotu prohrála s nováčkem Unionem Berlín 1:3.

"Z toho dvojutkání s Dortmundem to není tak, že by (slávisté) byli bez šance, že by si nemohli nějaké body odvézt. I z Dortmundu, kde je super stadion, atmosféra tam je jedinečná. Tam uvidí pořádné fanoušky. Nechci říkat, že tady nejsou, ale jejich kotel za bránou, \'žlutá zeď\', je něco neuvěřitelného, když stojíte na hřišti a koukáte na to. Dortmund je taky tým k poražení, ukázal to teď Union," prohlásil Darida.