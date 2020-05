"Jsem dva měsíce zavřený v karanténě, takže je to těžké. Být zavřený dva měsíce doma s jedenáctiměsíčním synem není úplně to nejlepší, když mu třeba rostou zuby. Na druhou stranu je to určitě lepší situace než u některých jiných, kteří jsou doma zavření sami. Nebo jsou infikovaní a mají vážné problémy. My jsme zdraví, to je asi hlavní," řekl Jankto ČTK.

"Kdybychom se vrátili do Čech, musel bych zůstat 14 dní v karanténě. Hlavně tady se neví, jestli se začne, kdy se začne. Vyvíjí se to tady ze dne na den. Nemělo by moc smysl jet do Čech. Kdybych to věděl dřív, že to bude takhle dva měsíce, tak bych samozřejmě jel. Ale to člověk nemohl předpokládat," doplnil čtyřiadvacetiletý záložník.



Italská liga byla stejně jako další soutěže přerušena před polovinou března. Nemocí covid-19 se nakazilo několik fotbalistů ze Serie A včetně šesti Janktových spoluhráčů ze Sampdorie a několika dalších lidí z klubu.

"Všichni by už měli být uzdravení, všichni už by měli mít negativní testy. Takže nevím o nikom, kdo by byl pozitivní. V pohodě už jsou taky všichni ostatní členové klubu," uvedl Jankto.



Český záložník se cítil zdravotně v pořádku, byť před nástupem do karantény na začátku pandemie byl v přímém kontaktu se spoluhráči, kteří onemocněli. "Já jsem v pohodě. Dostal jsem zprávy, ať mám být jenom doma. Takže to dodržuji a jsem doma. Až přijde zpráva: udělej tohle, tak to udělám," řekl Jankto. V pořádku je už i jeho přítelkyně, která měla potíže na konci března.

Potraviny vozí kurýr



Odchovanec pražské Slavie se již dva měsíce skoro nedostává z bytu. "Teď se otevřela možnost pro sportovce, že si mohou jít zaběhat ven. To je úplně nové. Ale kromě toho běhání jsem dva měsíce nebyl venku," podotkl.

Nechodí ani nakupovat jídlo. "Máme tady dobrou výsadu, že klub se o nás postará. Vždy přijede kurýr, který nám přiveze nákup a potraviny. V tomhle to mám dobré," přiblížil Jankto.



Míč neměl u nohy skoro dva měsíce. "Kromě toho běhání se můžu připravovat pouze doma - takže nějaký rotoped, kardio na místě, posilování s vlastní vahou," řekl Jankto. "Neřekl bych, že z toho úplně vypadneme kondičně, člověk se furt nějak připravuje. Za pár týdnů se do toho dostaneme. Ale problém bude spíš ten balon, ze začátku to asi bude víc odskakovat," konstatoval.



Zatím stále nemůže počítat ani s návratem k tréninku. Povolení začít od pondělí s individuální přípravou v tréninkových centrech pro Sampdorii zatím neplatí. "Každý kraj tu má svého guvernéra. Zatím je to schválené jenom pro čtyři týmy z jednoho kraje," uvedl Jankto.



Další osud přerušené Serie A, v níž Sampdorii patří 16. místo, je zatím nejistý. V pátek se kluby shodly, že chtějí sezonu dohrát. "Je to strašně těžká otázka. O tomhle by spíš měli rozhodovat lidé, co dělají ve zdravotnictví. Ti přesně vědí, jestli je nějaké nebezpečí další infekce, nebo ne. Je těžké říkat nějaký názor, nejsem žádný expert. Zatím se stále přesně neví, co ta nemoc může způsobit. Každý odborník říká něco jiného a je otázka, čemu věřit," přemítal Jankto.



"Situace v Itálii je o trochu lepší. Už není tolik infikovaných a mrtvých, i když mrtvých je pořád strašně moc. Ale už to není jako třeba před měsícem. Furt je to ale vážný stav. Restaurace, bary, kadeřnictví, to vše je ještě zavřené. A lidé zůstávají pořád doma. Jak jsem byl běhat, nikoho jsem moc neviděl," dodal Jankto.