Nepříliš povedený pohárový týden začal už v úterý debaklem Plzně na půdě Olympiakosu Pireus. Viktorii chyběl potřebný zápal a inkasovala hned třikrát ze standardních situací, což se neodpouští. „Narazili jsme asi na nejlepší mužstvo v předkolech za tu dobu, co jsem v Plzni,“ pravil smířlivě trenér Pavel Vrba.

Západočeši mají ještě šanci na reparát. Místo milionářské soutěže se však musí spokojit s její chudší sestřičkou. Ve 3. předkole Evropské ligy potkají Antverpy. Postup proti čtvrtému celku loňského ročníku belgické ligy cítí jako povinnost.„Neexistuje pro nás nic jiného než základní skupina. Pro postup uděláme maximum,“ prohlásil záložník Jan Kovařík.

V podzimní působení na evropských trávnících může stále doufat také Mladá Boleslav. Středočeši si v dalekém Šymkentu poradili s místním Ordabasy. Po domácí remíze vyhráli v Kazachstánu 3:2 a odvrátili blamáž.

Rozložení Rumuni

V dalším kole narazí na nepříjemné FCSB (dříve Steaua Bukurešť), které se překvapivě trápilo proti arménskému Alaškertu. Po venkovní výhře měl rumunský tým co dělat, aby doma náskok udržel. Po prohře 2:3 se tak rozohnil známý excentrický boss klubu Gigi Becali. „Největší ostuda v historii,“ řekl k zápasu.

Po sedmi utkáních na lavičce se pak i přes postup rozhodl k rezignaci trenér Bogdan Andone. Středočeši by rozhozené nálady mohli využít, i když papírovým favoritem bude FCSB.

S ostudou se s evropskými poháry loučí Jablonec, který nestačil na Pjunik Jerevan. Nepřejít přes arménský celek je pro český klub mizerná vizitka. „Byli jsme lepší, ale chyběl nám kousíček. Prohráli jsme si to sami,“ nevymlouval se útočník Martin Doležal.

Nabité pohárové léto pokračuje příští týden. Kromě Plzně a Mladé Boleslavi se do hry dostane také Sparta.

Koeficient? Češi zatím patří k nejhorším

Jediná výhra v šesti zápasech a tři remízy k tomu. To není zrovna bilance k chlubení pro české celky a podepsala se i na koeficientu. Do něj zatím nejvíce přispěla Mladá Boleslav, naopak krátké působení Jablonce v předkolech mu příliš nepomůže.



Do letošního koeficientu tak zatím i vzhledem k tomu, že obě pražská „S“ na start teprve čekají, přitekl pouze půl bod. Zato státy za Českem sbírají přírůstky do koeficientu poctivěji. Ze 14. pozice už doráží Dánové a dobře si zatím vedou také Kypřané. Obě země mají ve hře stále tři zástupce.



Na šestnácté místo, které zaručuje pouze jedno místo v předkolech Ligy mistrů, zatím drží Češi pohodlný náskok (necelých) tří bodů. Řekové však stále mají ve hře všech pět týmů a mohou reálně hrozit.