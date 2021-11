Začněme obráceně - od závěru. Hrálo se nastavení, když se v souboji srazil s jedním z protivníků a dopadl na zem. Byl odnesen na nosítkách, musel střídat. „Byl vypnutý, lékař říkal, že byl třicet vteřin v bezvědomí,“ popisoval Bahovy černé chvilky trenér Jindřich Trpišovský.

Později v šatně už dánský reprezentant komunikoval, přesto odjel na vyšetření. Podle prvních zpráv utrpěl otřes mozku.

Pro Slavii to rozhodně nebyla dobrá zpráva. Bah byl společně s Tomášem Holešem klíčovou postavou mužstva. V první půli nahrál na gól, k míči se dostal díky své kosmické rychlosti. Za stavu 2:1 pro domácí vyhlavičkoval míč letící do červenobílé brány.

Navíc při jeho absenci hosté srovnali. Kouč viděl při trefě na 2:2 chyby, které by se v případě Bahovy přítomnosti nestaly…

Jeho cena roste

„Alex byl náš nejlepší hráč,“ ocenil Trpišovský. „Jeho výkon byl fantastický, a to hrál na jednoho z nejlepších hráčů Feyenoordu. Měl to náročné, musel podporovat útok, pak se zase vracet zpátky. Byla tam běžecká vybavenost, rychlost, odolnost, dobré čtení situací,“ chválil kouč, ale pak se zachmuřil: „V křídelních prostorech to byl náš nejnebezpečnější hráč, ostatní takoví nebyli. Tam se rozhodlo.“

Bah tak jen potvrdil letošní formu - a vlastně i produktivitu, když první branku zařídil pro Petera Olayinku. Dánskému bekovi či záložníkovi se však daří i v domácí soutěži. Ve FORTUNA:LIZE zapsal ve třinácti utkáních už čtyři body za dva góly a dvě asistence. V minulé sezoně měl v sedmnácti střetnutích bilanci 1+4.

Kvalita třiadvacetiletého hráče zkrátka roste. A tím jeho hodnota. V lednu tohoto roku ho Slavia vykoupila z klubu SönderjyskE za 45 milionů korun. Nyní už na něj specializovaný web Transfermarkt vyvěsil cenovku 4 miliony eur, tedy více než 100 milionů korun.