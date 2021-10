Kvůli pravidlům finanční fair play španělské ligy v létě opustil Barcelonu také její historicky nejlepší střelec hvězdný Argentinec Lionel Messi, který zamířil do Paris St. Germain. Mužstvo před začátkem sezony přistoupilo na snížení platů, aby bylo možné zaregistrovat posily.

Fotbalová Barcelona za přestupy hráčů z posledních let stále dluží 115 milionů eur (asi 2,9 miliardy korun), přestože pohledávky vůči ostatním klubům se Kataláncům podařilo snížit o 28 procent. Informoval o tom španělský deník Marca ve svém internetovém vydání. "Barca" má výsledky posledního auditu oficiálně prezentovat ve středu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.