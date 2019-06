Výhru si žáci ze Šumperka užili o to více, že šlo o jejich premiéru. Na republikové finále totiž postoupili zcela poprvé ve dvaadvacetileté historii turnaje. Úspěch na McDonald’s Cupu nadchnul na šumperské ZŠ Sluneční natolik, že sám ředitel školy vypravil druhý hrací den dva autobusy plné školáků, aby měli malí fotbalisté podporu i v ochozech.

Premiérová účast se nakonec i díky tomu změnila ve zlaté oslavy a hlavní trenér týmu Petr Strnad si výkony svých svěřenců poté nemohl vynachválit.

„Je to výborný ročník. Asi nejlepší, co jsem měl,“ pronesl pyšný kouč úvodem. „Tihle kluci jsou neskutečně dobře trénovatelní. Je to výběr kluků z okresu Šumperk, vyzobaní z dědin okolo města. Trénujou prakticky dvakrát denně, dopoledne ve škole, odpoledne na stadionu. Hrají i žákovskou ligu, kterou letos suverénně vyhráli. Prohráli za celý rok jeden jediný zápas,“ chválil svěřence Petr Strnad, který trénuje i FK Šumperk U12. „Už když jsme sem jeli, říkal jsem jim: ‚Kluci, tenhle turnaj vyhrajeme‘. A oni ho chtěli vyhrát, to bylo vidět,“ dodal.

Jakmile kluci ukončili mistrovské oslavy po závěrečném hvizdu, oči jim rozzářil obrovský pohár pro vítěze McDonald’s Cupu. Dostali ho z rukou bývalého fotbalisty Manchesteru United nebo Lazia Řím Karla Poborského, jenž byl navíc součástí české reprezentace na stříbrném Euru 1996 i bronzovém šampionátu o osm let později.

Fotbalové hvězdy

Dnes se Poborský věnuje fotbalu trochu jinak, ve fotbalové asociaci vede Úsek talentované mládeže. Proto nemohl chybět ani na republikovém finále 22. ročníku McDonald’s Cupu. „Když si nebudeme vychovávat mládež, tak ten fotbal pomalu vymře. McDonald’s Cup je jeden z největších mládežnických turnajů a je moc dobře, že se čím dál víc spojuje s FAČR,“ řekl někdejší skvělý pravý záložník.

Finále si rovněž nemohly ujít další fotbalové hvězdy, jako je David Rozehnal, Jaromír Blažek, Marek Bakoš nebo Petr Švancara, kteří si zahráli exhibiční zápas. Roman Hubník pak na postranní čáře působil v roli kouče, který posílal na hřiště i svého syna.

Ratolesti měli po svém boku i Rozehnal a Pavel Horváth, který se klasicky chopil roli hlavního baviče. Rugbyovým kouskem třeba zaujal i zástupce umělecké sféry Petra Kolečka, známého scénáristy Okresního Přeboru nebo populárního Mostu. „Pavel by tam mohl určitě hrát, má podobné názory jako některé z mých postav,“ smál se.

Zájezd na San Siro

Vítězný tým čeká i hlavní cena turnaje. Zájezd na zápas AC Milán na San Siro. A dočkat už se nemůže ani jejich kouč. „Já se těším strašně. Byl jsem už loni v listopadu na San Siru, ale podcenil jsem situaci, protože jsem si chtěl koupit vstupenky na místě. To byl nesmysl, takže jsem si užil atmosféru před stadionem,“ smál se. „Teď mám konečně možnost se na ten stadion dostat. Za mě osobně jsem strašně rád.“

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol - to je McDonald's Cup. Letos se konal již jeho 22. ročník, přičemž v současnosti se turnaj hraje na téměř čtyřech tisících základních škol České republiky. Ve dvou věkových kategoriích se ho tak účastní asi 80 tisíc chlapců a děvčat.

Veškeré informace o turnaji a najdete také na oficiálních stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Výsledky 22. ročníku McDonald’s Cupu: 1. místo - ZŠ Sluneční, Šumperk, 2. místo - ZŠ Marjánka, Praha, 3. místo - ZŠ Heyrovského, Olomouc, 4. místo - ZŠ Kylešovice, Opava, 5. místo - ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem.