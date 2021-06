Zdroj: Youtube

Spojení Ramos a Real fungoval. S madridským gigantem vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a získal pět mistrovských titulů v La Lize. Posledních šest let nosil kapitánskou pásku.

The biggest legend in the club's history is leaving @realmadrid. All the best on your next step, my bro. Still look back so fondly on our time spent together in Madrid ? #theBestCBever @SergioRamos pic.twitter.com/FXbzwrjQvn