Norský zabiják je jako bourací kladivo. Erling Haaland po svém přestupu do Manchesteru City z Borussie Dortmund za 51,2 milionů liber ničí soupeře a boří letité rekordy Premier League.

Dvaadvacetiletý mladík vletěl do nejprestižnější ligy jako uragán. Ve svých prvních sedmi vystoupeních na největším fotbalovém pódiu vstřelil rekordních 11 gólů, což se uplynulých třicet let nikomu nepovedlo.

Je libo další rekord? Haaland se stal prvním hráčem v historii ostrovní soutěže, který zaznamenal hattrick ve třech domácích zápasech v řadě. Kdo si však myslel, že entuziasmus z dravého Nora vyprchá, ten se šíleně zmýlil. Gólová mašina se pořád nezadrhla a svět žasne dál.

Haaland nepřestává udivovat. Není to člověk, prohlásil brankář Kodaně

Haaland střelecký apetit neztratil ani po dlouhé pauze během mistrovství světa. Na výhře 3:1 na hřišti Leedsu se podílel dvěma trefami a opět ze zapsal do dějin. V dresu Citizens má na kontě už 20 ligových branek (dalších 6 přidal v ostatních soutěžích), na což mu stačilo jen rekordních 14 utkání.

Haaland v ManCity:

Zápasy: 20

Góly: 26 (20 v Premier League)

Asistence: 3

Před Haalandem držel rekord Kevin Phillips ze Sunderlandu, který v sezoně 1999/00 potřeboval na prvních 20 zásahů v Premier League 21 zápasů. Nakonec se s 30 trefami stal nejlepším kanonýrem sezony.

Při MS trpěl

Ale zpátky k Haalandovi. Právě neúčast na šampionátu v Kataru byly pro Nora hodně bolestivá, ale zároveň ho motivovala k ještě lepším výkonům. „Byl jsem trochu naštvaný, že nehraju na mistrovství světa. Byl jsem doma a sledoval jsem ostatní hráče, jak skórují, aby vyhráli. To mě trochu trochu vytáčelo, motivovalo i dráždilo. Teď mám větší hlad a jsem připravenější než kdy předtím,“ svěřil se Haaland.

Překonání rekordu bylo pro Haalanda o to sladší, že to bylo na stadionu Leedsu, kde se narodil a kterému od dětství fandil, protože za něj hrál jeho otec Alfie. „Jsem šťastný, je to opravdu výjimečný okamžik v mé kariéře. Ani v té nejbláznivější fantazii jsem si nedokázal přetavit, že budu na Elland Road a dám gól za Manchester City proti Leeds.“

Erling Haaland v letošní sezoně:

Přestože norský obr nasázel už 20 gólů, což by mu v pěti ročnících Premier League vyneslo Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce soutěže, podle kouče City nyní není v ideální formě. „Stále na tom není nejlépe, jako na začátku sezony,“ přiznal Pep Guardiola.

Haaland se nedávno zotavoval ze zranění nohy, které utrpěl v říjnu proti Dortmundu v Lize mistrů. Na prosincovém kempu v Abú Zabí trénoval jen jednou, přesto hned po šampionátu skóroval třikrát ve dvou zápasech. Kromě ligového zápasu v Leedsu se prosadil i v poháru při vítězství nad Liverpoolem.

Pokud nepřijde závažné zranění, Haaland bude atakovat i rekord rekordů. Tedy nejvíce branek v sezoně v historii Premier League. O korunu krále střelců se dělí Andy Cole a Alan Shearer s 34 góly v ročnících 1993/94, respektive 1994/95. Tehdy ale soutěž měla 42 zápasů, oproti současným 38 kolům. V novém formátu drží rekord Mohamed Salah, který v sezoně 2017/18 zaznamenal 32 branek.

A pak je tu ještě jedna magická meta - 50 gólů z sezonu napříč všemi soutěžemi. Pro Haalanda ve verzi 2022/23 to není nemožné. „Pokud vydrží zdravý, klidně se může dostat na 50 gólů za sezonu. Shearerův rekord padne,“ nechal se slyšet bývalý útočník Chris Sutton v souvislosti s 260 góly v Premier League legendárního kanonýra.