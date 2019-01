Toulouse, Praha - Byl to pořádný fofr! Čeští fotbalisté Španělsku dlouho vzdorovali, nakonec ale vstoupili do mistrovství Evropy porážkou 0:1. O výhře šampionů z posledních dvou šampionátů rozhodl tři minuty před koncem obránce Barcelony Gerard Piqué. V nastavení měl ještě na kopačce vyrovnání Vladimír Darida, ale trefil jen brankáře Davida de Geu. Zápas jsme sledovali v on-line reportáži.

Iniesta před českou obranou. | Foto: čtk

Král francouzských komiků Louis de Funés se ve filmu Piti Piti Pa naklonil k synovi a pošeptal mu: „Nechceš dělat nic jiného, než tančit." V úterý odpoledne na tahle slova dojde, symbolicky přímo ve Funésově zemi. Čeští fotbalisté budou poprvé tančit na Euru: v Toulouse vyzvou Španělsko, vítěze posledních dvou mistrovství Evropy.

Když Češi na své základně v Tours sledovali dnešního protivníka na videu, v sále to hučelo údivem: „Ty brďo, co s nimi budeme dělat?"

Tohle nebude žádný ospalý cajdák, čekejte aspoň tango. Nebude čas na fórky, na něž byl prostor ještě třeba na sobotním tréninku: trenér Vrba z legrace chytil pod krkem týmového mluvčího a pózoval fotografům. „To je záběr, co?" chechtal se Pavel Vrba.

V neděli odpoledne Vrba se svými chlapci nasedl do letadla a poklidné Tours, kde motorkáři v klidu pokuřují za jízdy, vyměnil za pulzující Toulouse, čtvrtou největší francouzskou aglomeraci.

Není těžké odhadnout, co se bude v aréně jižně od centra dít. Pokud chcete stručnou charakteristiku, tady je jedna od obránce Pavla Kadeřábka: „Bude to fofr."

Duel bude i o hlavě

Španělská fúrie si zakládá na vířivém pohybu, kolotoči krátkých přihrávek a uspávacím házenkářském stylu. Soupeř běhá bez míče, což je vyčerpávající pro tělo i hlavu. Vyhráno nemáte ani ve chvíli, kdy míč vybojujete, protože je vysoká pravděpodobnost, že vám ho španělský lis rychle sebere.

„Když jsme se Španěly hráli před pěti lety, pohyboval jsem se na prostoru deseti metrů od penalty za vápno a zpátky," líčil stoper Tomáš Sivok. „Ale zase se na ně hezky kouká."

Teď už dost ironie. Jak na silné Španěly vyzrát?

Nejde jen o klasiku typu nechybovat a naopak využívat chyb protivníka, Sivok a spol. musí především ukočírovat vlastní hlavu. Trefně to vyjádřil záložník Vladimír Darida: „Pokud budeme dopředu podělaní nebo na plac půjdeme s tím, že to nezvládneme, bude to sebevražda."

Hvězda vedle hvězdy

Casillas, Iniesta, Piqué, Fábregas, Morata… Děsí vás ta jména? „Klid, i oni jsou jen lidé," řekl zvěd Václav Černý, jenž pro Vrbu analyzoval pět posledních španělských zápasů.

Něco nemusel zdůrazňovat ani on: španělské hvězdy jsou v klubech extrémně vytížené, někteří ještě před dvěma týdny hráli finále Ligy mistrů. Co když nebudou tak hladoví jako jindy? Španělé začátky turnajů nezvládají: zahajovací zápas nevyhráli na posledních třech velkých akcích.

„Třeba ani tentokrát nebudou mít svůj den," pravil Černý. Tu větu vyslovil ve Francii, 1300 kilometrů od domova, ale mluvil za celé fotbalové Česko.

S Hubníkem a Gebre Selassiem

Trenér Pavel Vrba tajil sestavu až do samého konce, nakonec na pozici stopera nasadí Romana Hubníka a na pravé straně zálohy se představí Theodor Gebre Selassie.

Spekulovalo se, že by Češi hráli bez útočníka, nakonec se na hrotu objeví Tomáš Necid.

Jinak žádné překvapení proti obhájcům titulu není. Na pozici defenzivního záložníka podle očekávání nastoupí s Vladimírem Daridou Jaroslav Plašil.

V bráně nebude chybět jednička Petr Čech, v poli pak Tomáš Rosický.

Česká sestava: Čech – Kadeřábek, Sivok, Hubník, Limberský – Darida, Plašil – Gebre Selassie, Rosický, Krejčí – Necid.

