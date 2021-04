„Tato soutěž jde mimo systém,“ pronesl Gianni Infantino, šéf světové federace (FIFA). „Musejí přijmout důsledky. Buď jsem součástí systému, nebo vně. Nemůžete být napůl uvnitř a mimo,“ doplnil.

„Všichni včetně jejich mládežnických týmů by měli být vyloučeni ze všech soutěží do té doby, dokud nezačnou myslet na fanoušky, díky nimž se z nich staly velkokluby, a ne na vlastní peněženky,“ vyhlásil tvrdě Fritz Keller, předseda německého svazu.

Češi kompletní

Pokud by Evropská federace (UEFA) opravdu hrozby splnila, šampionát by byl výrazně ochuzen.

Týmu kouče Jaroslava Šilhavého by však nescházela žádná z opor. Byť čeští hráči v poslední době rostou, v elitních klubech se zatím neprosazují. Naopak jeho soupeři v základní skupině by byli biti. Chorvaté by přišli o Luku Modriče z Realu Madrid, Angličané o střelce Tottenhamu Harryho Kanea (i další hvězdy) a skotský celek o levého beka Liverpoolu Andrewa Robertsona.

Co je šokující? Že vedení silné dvanáctky v tom vlastně ani nevidí problém.

Šéf Superligy, první muž Realu Madrid Florentino Pérez, se v rozhovoru pro španělskou televizi vyjádřil dost povýšeně: „Nedává smysl, aby hráči z top klubů ještě nastupovali za národní týmy. V dnešní době se hraje strašně moc zápasů, hráči jsou přetěžováni.“

I těmito slovy přiložil do ohně nenávisti, rozpáleného vznikem soutěže boháčů. Zajímavé je, že se proti němu ohrazují i zaměstnanci zakladatelů. Včetně slavných trenérů Pepa Guardioly (City) a Jürgena Kloppa (Liverpool), a několika hráčů.

Jednota se drolí

Mohutné protesty fanoušků už slaví první úspěchy. Podle informací BBC ze včerejšího večera se k vycouvání z Superligy chystají Manchester City a Chelsea. „Nepatřili k tahounům projektu, váhali. Nechtěli naskočit do vlaku, ale báli se zůstat ve stanici,“ popsal postoj obou klubů bývalý hráč Chelsea Pat Nevin.