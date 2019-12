Cena jde stranou zásadní je komfort. I proto nyní kouč Jaroslav Šilhavý a manažer Libor Sionko vyrazili na inspekční cestu do Skotska. Nabízí se, že právě tam zřídí Češi své sídlo. Fotba-listé totiž zahájí šampionát dvěma zápasy v Glasgow, na závěr skupiny se přesunou do Londýna.

A pak? Velká nejistota. V případě úspěchu a postupu by Šilhavého družinu čekal krátkodobý přesun do Dublinu (1. příčka ve skupině), Kodaně (2. příčka) nebo do dosud neurčeného města (3. příčka Bilbao, Budapešť či „doma“ v Glasgow).

Blázinec, že? Avšak všechny tyhle informace svědčí o jediném: logistika bude při Euru 2020 „třetím“, neméně důležitým poločasem.

Fanoušci mají přednost. Začal boj o milion vstupenek

Chcete se v létě podívat na fotbalový svátek jménem Euro 2020? Tak pozor ve středu odstartovala hlavní fáze prodeje vstupenek. Zájem byl v jeden okamžik tak dramatický, že spadl celý systém UEFA… Klikají lidé z celé Evropy i proto, že šampionát se poprvé uskuteční hned ve dvanácti zemích. Můžete vyrazit do Ázerbájdžánu nebo si koupit lístky na skupinu „smrti“ do Mnichova.



Češi zamíří na britské ostrovy. „Myslím, že fanoušci to budou mít příjemné,“ řekl kouč Jaroslav Šilhavý. Snad se nemýlí leč základem všeho je vstupenka… A tu není vůbec lehké získat. V prodeji je teď (dohromady) milion míst. Základem všeho je registrace na webu UEFA. Pak můžete koupit lístky dvěma způsoby: ihned jako fanoušek (musíte být členem fanklubu), nebo v takzvané loterii (a pak záleží, zda o daný mač bude zájem).



Češi dostanou až deset tisíc lístků na zápasy v Glasgow a čtrnáct tisíc vstupenek na zápas v Londýně. Podstatná věc: cena. Ty nejlevnější vstupenky (v Glasgow a v Londýně) vyjdou na padesát eur, což je zhruba 1300 korun. Děti nemají sebemenší slevu, i batolata náruživých fandů musí platit. Další problém (částečně eliminující černý trh): Můžete získat maximálně dvě vstupenky na jedno utkání.