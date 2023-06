Bázlivý výkon postup nepřinesl. Česká jednadvacítka přišla o čtvrtfinále Eura

Českým fotbalistům stačilo v závěrečném zápase základní skupiny ME do 21 let uhrát s Izraelem jen remízu. Postupovali by. Jenže svěřenci trenéra Jana Suchopárka předvedli v gruzínském Kutaisi nepřesvědčivý, bázlivý výkon. Příliš spoléhali na dělbu bodů, až v 82. minutě inkasovali po izraelském tlaku. Dál jde soupeř, Češi zklamaně končí.

Česká reprezentace do 21 let prohrála na ME s Izraelem. | Foto: FAČR