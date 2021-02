V pondělí 14. června, přesně ve tři odpoledne, půjdou čeští fotbalisté do akce. V Glasgow vyzvou v prvním zápase mistrovství Evropy domácí Skotsko. Aby si splnili sen o vítězství, budou potřebovat muže, kteří završí snahu týmu, tedy gólového útočníka. Jak se vede adeptům národního dresu čtyři měsíce před turnajem?

Zdeněk Ondrášek v dresu plzeňské Viktorie | Foto: Lukáš Kaboň

Jedna klíčová otázka zůstane nezodpovězena až do začátku června. Kolik zapíše do třiadvacetičlenné nominace trenér Jaroslav Šilhavý útočníků? Tři, nebo čtyři? To se uvidí. Každopádně se dá velmi lehce odhadnout okruh forvardů přicházejících v úvahu. Tady jsou i s popisem aktuální výkonnosti.