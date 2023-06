Jsme zničení, lkala česká lvíčata po kolapsu. Trápili jsme se, uznal Suchopárek

Porazili Němce, dlouho drželi krok s Angličany, hlasitě bušili na vrata čtvrtfinále. Stačila „maličkost“, neprohrát v závěrečném zápase v základní skupině mistrovství Evropy s Izraelem. Jenže čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let na poslední překážce zakopli. „Je to neúspěšné vystoupení. Jednoznačně,“ litoval trenér Jan Suchopárek.