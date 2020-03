Čas na výběr týmu má reprezentační kouč do začátku června. První inventura a zároveň poslední příležitost ke zkoušce přijde na konci března na americkém turné v zápasech s Mexikem a Hondurasem. Jádro bude stejné jako v kvalifikaci a ve skutečnosti je ve hře jen několik málo míst.

Hlasujte v ANKETĚ:

Není to nic divného. Razantní zásah do týmu, který vybojoval postup, by byl nerozum. Navíc už poslední nepovedený kvalifikační zápas v Bulharsku naznačil, že při větším počtu změn začne vcelku solidně fungující mašina povážlivě drhnout. „Dostali jsme jasnou informaci,“ řekl trenér po zpackaném konci roku.

Šilhavý je navíc muž, který rád sází na své prověřené. I proto mají z hráčů, kteří v reprezentaci na podzim chyběli, největší šanci ti, kteří už pod Šilhavým hráli. Marek Suchý, David Pavelka či kapitán Bořek Dočkal. „Věřím, že se dají dohromady a budeme ještě silnější,“ poznamenal Šilhavý.

Co mladí talenti?

Pro ostatní uchazeče o místo ve finální třiadvacítce povede cesta jedině přes nebývale silnou explozi formy. Platí to pro mladíky z jednadvacítky - sparťana Adama Hložka, Michala Sadílka z nizozemského Eindhovenu či plzeňského záložníka Pavla Buchu. Jejich čas přijde spíš až po Euru v rámci Ligy národů. Mladíci se ale řeší vždycky. V roce 2016 mnozí doporučovali Pavlu Vrbovi, aby vzal do Francie Patrika Schicka…

A ti další? „Vím, že vzhledem k velké konkurenci je šance třeba jedno procento. Stejně si ji ale vážím a zkusím o ni zabojovat,“ uvedl záložník Martin Pospíšil z polského Bialystoku. „Stačí se podívat na Zdeňka Ondráška, ze kterého se stal super žolík,“ dodal.

Mimochodem právě o pozice útočníků číslo dva a tři (víc jich zřejmě na Euro nepojede) za Schickem se rozzuřil solidní boj. Milan Škoda střílí gól za gólem v Turecku, zmiňovaný Zdeněk Ondrášek se trefil hned v premiéře jeho Dallasu v nové sezoně zámořské MLS. A najednou v Anglii hraje (dává góly) i „odepsaný“ Matěj Vydra. Paradoxně možná nejtěžší pozici má teď Michael Krmenčík, jenž si zvyká na novou štaci v belgických Bruggách.

Jak to asi dopadne?