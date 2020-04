Evropská fotbalová unie UEFA odložila kvůli pandemii nového typu koronaviru všechny červnové mezistátní zápasy. Hrát se mimo jiné mělo play off o postup na evropský šampionát, který byl už dříve přesunut na příští rok. Většina národních týmů včetně české reprezentace dosud neměla na červen určené konkrétní soupeře.

Vlajky před sídlem Evropské fotbalové federace ve švýcarském Nyonu. | Foto: ČTK

UEFA po dnešní videokonferenci s generálními sekretáři všech 55 členských svazů také prodloužila přerušení všech svých soutěží včetně evropských pohárů - Ligy mistrů a Evropské ligy, a to až do dalšího oznámení. Výkonný výbor unie pak úplně zrušil květnové mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let a červencové Euro hráček do 19 let.