Mimochodem: v základní jedenáctce Šeriffu nebyl v úterý ani jeden hráč z Moldavska (nebo Podněstří): bohatí majitelé mají v kádru fotbalisty z Brazílie, Kolumbie, Mali, Ghany, Řecka, Lucemburska, Peru, Uzbekistánu a několika dalších zemí. „Jsme z mnoha různým zemí, ale to je naše síla. Dokážeme táhnout za jeden provaz,“ usmíval se hrdina dne Thill.

Postup ze skupiny je nyní zcela reálný, protože Šeriff předtím vyhrál 2:0 nad Šachtarem Doněck a po dvou zápasech má plný počet bodů. Nyní si chce v Miláně vyšlápnout na Inter. „Sníme o postupu do osmifinále, to je náš sen,“ prohlásil po madridské senzaci kolumbijský kapitán Frank Castaneda.

Pro samotné fanoušky je však hlavní, že poprvé mohou svůj tým sledovat v Lize mistrů a dokonce vidět Tiraspol, jak vítězí nad Realem Madrid… To už je pořádný důvod pro otevření nějaké té lahvinky.

Klub byl založen v roce 1997 dvěma bývalými důstojníky KGB, kteří se pustili do podnikání. Víc než úspěšně: holdingu Šeriff dnes patří s trochou nadsázky celé Podněstří – supermarkety, čerpací stanice, textilky, komunikační firmy či produkce kaviáru, to všechno kontrolují oligarchové Viktor Gušan a Ilja Kazmaly. Pod palcem mají i místní politiky.

Do nejprestižnější Ligy mistrů se ale Šeriff probil až letos. Je to trochu paradox: mnohonásobný moldavský šampion je jedním z mála pozitiv, které může Evropě nabídnout mezinárodně neuznávané Podněstří. Ruskem podporovaný státeček na levém břehu Dněstru je jinak považován především za ráj pašeráků a rejdiště organizovaného zločinu.

Až nyní se tak většina fotbalové Evropy poněkud ustrnule ptá: co je to vlastně zač, ten Šeriff Tiraspol? Čeští fanoušci se ptát nemusejí, obzvlášť slávisté si ještě vzpomenou na zpackaný vzájemný dvojzápas v předkole LM v roce 2009. S Tiraspolem v pohárech hrály i týmy Sparty, Olomouce a Zlína.

Bujarý jásot hráčů Tiraspolu ostře kontrastoval z mrazivě zděšeným tichem, které čišelo ze spoře zaplněných tribun madridského svatostánku. „Bílý balet“ měl sice jasnou, místy až drtivou převahu, ale gól dal pouze Karim Benzema z penalty. Real si vůbec nepřipouštěl, že by zápas nezvládl, a když mu začalo téct do kopaček, nevěděl si rady.

Rozbité silnice, oprýskané paneláky, všudypřítomné vojenské hlídky, výhružně trčící hlavně tanků. Ne, maličké a zbídačené Podněstří, trpící snad všemi myslitelnými „postsovětskými“ neduhy a považované za nejchudší oblast Evropy, není právě místem, které by si lidé spojovali s blyštivou scénou milionářské Ligy mistrů.

Fotbalisté Šeriffu Tiraspol se v úterý večer postarali o jednu z největších senzací v historii Ligy mistrů. Klub z mezinárodně neuznávaného Podněstří vyhrál 2:1 na stadionu Realu Madrid a má našlápnuto do osmifinále. Jaký je příběh klubu z nejchudšího regionu Evropy?

