Pravá obránkyně Lyonu a anglické reprezentace Lucy Bronzeová byla při slavnostním losu UEFA Champions League v Monaku vyhlášena nejlepší fotbalistkou Evropy. Dostala více hlasů než její spoluhráčky z Lyonu Ada Hegerbergová a Amandine Henryová, které skončily na druhém a třetím místě.

Fotbalistka Lucy Bronzeová. | Foto: Profimedia.cz

„Přijímám cenu s velkou pokorou, protože jsem před dvěma skvělými fotbalistkami, které znám tak dobře z Lyonu, jsou to výborné kamarádky. Velké díky patří mým spoluhráčkám z reprezentace Anglie, se kterými jsem prožila tak úžasné léto. Bez nich bych tuto cenu nikdy nezískala. To samé platí o Lyonu, vyhrály jsme treble, každá z mých spoluhráček by tu mohla být místo mě,“ okomentovala Bronzeová svůj úspěch.