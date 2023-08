Na tenhle okamžik čekali v Ďolíčku dlouhých 36 let. Fotbalisté Bohemians se poprvé od roku 1987 dostali do pohárové Evropy. Tím ale veškerá radost nejspíš končí. Vypadá to totiž, že půjde jen o krátkou epizodku. Klokani budou ve čtvrteční domácí odvetě 2. předkola Konferenční ligy s Bodö/Glimt dohánět třígólové manko, což je nesmírně těžký úkol. Odvracet vyřazení bude i Plzeň, která potřebuje na hřišti kosovského outsidera Drity zvítězit.

Fotbalisté Viktorie Plzeň si zatrénovali na stadionu v kosovské Prištině, kde je čeká odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy. | Foto: se souhlasem FC Viktoria Plzeň

Značka vršovického klubu se po téměř čtyřech dekádách znovu vyjímá na evropské mapě. Jenže nezdá se, že by teď Pražané udělali velkou díru do světa. Klokani v předkole Konferenční ligy vyfasovali Bodö/Glimt a po porážce 0:3 v Norsku nejspíš jejich pohádka skončí.

„Věřím, že uspějeme a utkání vyhrajeme, to je náš cíl. Nechci tady vyhlašovat plamenné řeči o otáčení. Fotbal je v tomhle skvělý, stát se může cokoli a víme, že historie už takové příběhy napsala. Ale v tuhle chvíli se soustředíme na vítězství,“ nechal se slyšet kouč Jaroslav Veselý.

Tričko, kraťasy a kufry. Fotbalisté Plzně odletěli do Kosova pro postup

„Dotahovat 0:2, nebo 0:3, je velký rozdíl. Nicméně není konec. Pokud chcete proti takhle silným soupeřům uspět, musíte proměňovat šance,“ doplnil obránce či záložník Martin Dostál.

Domácí odveta se uskuteční na stadionu Sparty na Letné, jelikož vršovický Ďolíček je pro pořádání evropských zápasů nezpůsobilý. Na utkání by mělo dorazit přes 10 tisíc fanoušků. „Je vidět, že klub Bohemians je specifický a fanoušci ještě specifičtější. Chtěl bych jim poděkovat, že koupili lístky i na odvetu, i když nastal výsledek, který jsme si nepřáli,“ vzkízal kouč Veselý.

Utkání má výkop v symbolických 19:05.

Je to jen o hlavě

Zatímco úspěch Bohemians by se rovnal senzaci, s postupem Plzně se počítá. A to i přesto, že si Viktoria s kosovskou Dritou nedokázala doma poradit a uhrála jen bezbrankovou remízu.

„Určitě se jako favorit cítíme. Věříme, že to předvedeme na hřišti a zápas zvládneme. Každý hráč je na to zvyklý a připraví se psychicky. Je důležité to zvládnout v hlavě, o ničem jiném to není,“ řekl reprezentant Jan Sýkora.

Zdroj: Deník

„Vnímáme důležitost zápasu. Jsme favorit, potřebujeme zlomit naši sérii, vyhrát, chytit se a trošku nakopnout sezonu, protože začátek jsme nechytli,“ uvědomoval si plzeňský záložník Jan Kopic před odvetou v Kosovu.

Svěřenci staronového trenéra Miroslava Koubka zažívají nepovedený vstup do sezony, když ve třech soutěžních zápasech nezvítězili a vstřelili jedinou branku.

Bída, bolest a dědictví po Bílkovi. Fanoušci Plzně soptí kvůli vstupu do sezony

„Víme, že po solidním herním výkonu a střeleckém zaváhání jsme si tu situaci zkomplikovali. Čeká nás nepříjemný soupeř, ale víme, že máme svoji kvalitu a vysoké herní předpoklady to zvládnout,“ zdůraznil Koubek.

„Drita má zkušenosti s pohárovými předkoly, ale nepodařilo se jim postoupit. To by mělo hovořit pro nás. Sice jsme doma nedali gól, nemáme náskok, ale stále to máme ve svých rukou, můžeme zápas ovlivnit,“ věřil v postup plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš.

V případě zaváhání s Dritou budou Západočeši počtvrté za posledních pět let chybět v hlavní fázi pohárů.

Kvůli nevyhovujícímu stadionu v Giljanu se bude hrát od 20:00 na národním stadionu v Prištině.