Postup Slavie a Plzně jen jako formalita. Podcenit odvetu? To je cesta do záhuby

S úsměvem na tváři vyrazili fotbalisté Slavie a Plzně k pohárovým odvetám. Aby také ne, když to mají tak skvěle rozehrané. Sešívaní vyhráli úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy s Dniprem 3:0, Viktoria zvítězila ve stejné fázi Konferenční ligy nad Gzirou dokonce 4:0. Postup do play-off by tak měl být pro oba kluby jen formalitou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: CPA