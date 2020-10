Spartu čekají v atraktivní skupině souboje s AC Milán, kde hraje hvězdný kanonýr Zlatan Ibrahimovic, Celticem Glasgow a Lille. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Skupiny začnou ve čtvrtek 22. října a poslední šesté kolo se odehraje 10. prosince. Do vyřazovací fáze postoupí vždy první dva týmy. Za účast ve skupině Evropské ligy je bonus 2,92 milionu eur (78,5 milionu korun).

Slavia a Sparta byly při losu v druhém koši, Liberec pak v nejhorším, čtvrtém. Pro Schicka, který do Leverkusenu přestoupil v září, budou souboje s červenobílými o to prestižnější, že je odchovancem Sparty.

Slávisté věří, že proti dalšímu soupeři ve skupině C Beer Ševě se jim povede lépe než Plzni, která ve čtvrtek v Izraeli překvapivě prohrála 0:1 a vypadla. Z posledního koše dostali červenobílí Nice k radosti brankáře Ondřeje Koláře, o něhož měl v minulosti francouzský klub zájem. S Nice už hrála v roce 1997 a po dvou remízách 2:2 venku a 1:1 doma postoupila.

Návrat do Čech čeká vedle Schicka i dalšího reprezentačního krajánka Kadeřábka. Osmadvacetiletý bek si před losem přál nastoupit proti bývalému klubu Spartě, nakonec ho ale s Hoffenheimem čeká ve skupině L Liberec.

V zápase proti Slovanu se do Čech mohou vrátit i další dva hráči, kteří v minulosti působili v domácí lize. Dres Crvené zvezdy Bělehrad totiž po červencovém odchodu z Letné obléká další bývalý sparťan Guélor Kanga a za belgický Gent zase hraje někdejší slávista Michael Ngadeu. S CZ Bělehrad už se Liberec utkal a v roce 2006 ji v Poháru UEFA dvakrát porazil.

Na Letnou přijede Ibrahimovic

Spartu čeká velmi atraktivní skupina H. Jasně největší hvězdou AC Milán je švédský kanonýr Ibrahimovic, který v sobotu oslaví už 39. narozeniny. Mužstvo vede trenér Stefano Pioli, na něhož už Letenští v minulosti narazili při soubojích s Laziem Řím a Interem Milán. Sparta si s AC Milán v minulosti zahrála šest zápasů a ještě ho neporazila.

Pražané se mohou těšit také na duely se suverénem posledních let skotské ligy Celticem Glasgow a stejně jako slávisté pojedou do Francie. Čeká je Lille, s nímž rival z Edenu dvakrát prohrál v roce 2009.

Celá kvalifikace se kvůli koronavirové pandemii hrála jen na jedno utkání místo tradičních dvou a bez diváků. UEFA ale na své soutěže od příštího týdne povolila zaplnit stadiony ze 30 procent, pokud to umožní místní úřady.

Slavia do skupiny Evropské ligy přešla poté, co ve středu prohrála v odvetě 4. předkola Ligy mistrů na hřišti dánského Midtjyllandu 1:4 a do hlavní fáze prestižnější soutěže neprošla. V sezoně 2018/19 dokráčeli červenobílí v Evropské lize až do čtvrtfinále.

Sparta se kvalifikovala přímo coby vítěz českého poháru a skupinu si v pohárech zahraje poprvé od roku 2016. Stejně tak Liberec, který v letošní kvalifikaci zvládl tři předkola. V tom závěrečném zdolal doma APOEL Nikósie 1:0. Naopak Plzeň prohrála s Beer Ševou a v pohárech skončila. Český fotbal nevyužil šanci mít ve skupinách poprvé v historii čtyři týmy, tři zástupci jsou vyrovnáním maxima. Vloni hrála ve skupině pouze Slavia, která postoupila do hlavní fáze Ligy mistrů.

UEFA v rámci losování také vyhlásila nejlepšího hráče uplynulé sezony Evropské ligy. Vítězem se stal útočník Romelu Lukaku z týmu finalisty Interu Milán.

Los základních skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A: AS Řím, Young Boys Bern, Kluž, CSKA Sofia.



Skupina B: Arsenal, Rapid Vídeň, Molde, Dundalk.



Skupina C: Leverkusen (Schick), Slavia Praha, Beer Ševa, Nice.



Skupina D: Benfica Lisabon, Standard Lutych, Glasgow Rangers, Lech Poznaň (Sýkora).



Skupina E: PSV Eindhoven (Sadílek), PAOK Soluň, Granada, Omonia Nikósie (Lecjaks, Lüftner).



Skupina F: Neapol, San Sebastian, Alkmaar, Rijeka.



Skupina G: Braga (Horníček), Leicester, AEK Atény, Luhansk.



Skupina H: Celtic Glasgow, Sparta Praha, AC Milán, Lille.



Skupina I: Villarreal, Karabach, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.



Skupina J: Tottenham, Razgrad (trenér Vrba), Linec, Antverpy.



Skupina K: CSKA Moskva, Dinamo Záhřeb, Feyenoord Rotterdam, Wolsberger.



Skupina L: Gent, Crvena Zvezda Bělehrad, Hoffenheim (Kadeřábek), Liberec.