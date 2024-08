Fotbalisté Viktorie Plzeň se vydali v úterý večer do Skotska k pohárové odvetě s Heart of Midlothian. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Bylo by naivní hájit hubené vítězství,“ prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci v Edinburghu.

Před ním a kolegy z realizačního týmu je však jeden zapeklitý úkol. Vymyslet, jak nahradit reprezentačního stopera Robina Hranáče, jenž přestoupil do německého Hoffenheimu.

„Samozřejmě, že když vám odejde hráč národního týmu do bundesligy, nějaký zásah do sestavy to je. O tom nebudeme pochybovat. Nicméně fotbal hraje jedenáct hráčů, nikdy to není postavené jen na jednom. Každý je nahraditelný,“ okomentoval odchod klíčového obránce plzeňský kouč Miroslav Koubek s tím, že se tým na tuhle variantu připravoval už v létě, kdy se Hranáč zapojil do přípravy kvůli účasti na Euru později.

„My jsme v tomto směru dostali výhodu v období letní přípravy, v níž Robin prakticky nehrál. A my jsme dosáhli úspěšných výsledků s mužstvy jako jsou Kodaň nebo Karlsruhe. Vyzkoušeli jsme si hru bez něj a známe různé alternativy,“ doplnil zkušený trenér Viktorie.

Jedním z mužů, kdo zaskakoval ve stoperské trojici, byl původem krajní bek či záložník Milan Havel, který s novináři mluvil na ruzyňském letišti. „Nebudu tady nic prozrazovat. Řeknu jen, že jsem připravený nastoupit do zápasu. A když mě trenér pošle do brány, půjdu tam,“ usmál se 30letý fotbalista. Jako další alternativa se nabízí zkušený Lukáš Hejda, který ale zatím kvůli zranění nehrál. A pak jsou také připraveni tři mladíci – Václav Míka, Jan Paluska a senegalský fotbalista Cory Séne.

Trenér Koubek potvrdil, že nebude jednoduché Hranáče nahradit, ale musí se na to připravit. „Správné a vhodné slovo je nyní tým. My ho musíme týmově nahradit, jde o věci taktického charakteru. A my věříme, že se nám to podaří,“ uzavřel téma složené obranné trojky.

Reagoval také na otázku, jestli bude k postupu potřeba, aby jeho svěřenci vstřelili gól i v odvetě. „To se uvidí,“ usmál se. „Ale mohu prozradit, že budeme chtít být aktivní, vstřelit gól. Nepřijeli jsme jen něco hájit, to bychom byli naivky. Jedna nula není žádný náskok, to je ve fotbale minimální,“ zopakoval plzeňský kouč svoje předchozí slova o hájení náskoku.

Edinburgh město arrow_left arrow_right info Zdroj: fcv/Ondřej Pastor 1/10 Procházka skotským Edinburghem, kde se bude hrát odveta play-off Evropské ligy mezi domácím Hearts a plzeňskou Viktorií.

Přesto vstřelený gól určil taktickou přípravu obou celků na čtvrteční odvetu v Edinburghu. „Domácí s tím budou muset něco dělat, budou hrát jinak než v Plzni, to víme. Budou se tlačit do brány, do ofenzivy. Na druhou stranu zase budou otevřenější. Takže taktické myšlenky k zápasu jsou pro oba týmy dané,“ dodal trenér Koubek.

Tak uvidíme, co na soupeře vymyslí on…