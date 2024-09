Ve skutečnosti ale Trpišovský po ne úplně zdařilém úvodu sáhl ke změně v rozestavení. Ze systému se třemi stopery přešel na čtyři obránce. Ze 3-4-2-1 se rázem stalo 4-2-3-1. Lukáš Provod vyměnil křídlo za střed zálohy, kapitán Jan Bořil se zase musel přeorientovat ze stopera na krajního obránce.

„Myslím, že Karel Brückner řekl, že první rozestavení končí hvizdem rozhodčího. Zápas probíhal jinak, než jsme očekávali. Domácí hráli v jiné formaci v útočné fázi, než jsme předpokládali, a proto jsme museli upravit naše rozestavení, abychom vytvořili větší tlak,“ vysvětloval Trpišovský.

„Vzadu jsme přešli do čtyřky, abychom síly ve středu srovnali na tři na tři. Zlobili nás tam, takže jsme ten prostor potřebovali vykrýt. Jsem rád, že rotace zafungovala,“ doplnil slávistický lodivod.

A změna fungovala opravdu perfektně. Fotbalisté Ludogorce, kteří v úvodu hrozili dobrým pohybem, už po zbytek utkání takřka nebyli nebezpeční. Naopak ve 37. minutě dostal hodně prostoru na pravé straně vápna Matěj Jurásek a prudkou ranou z úhlu poslal Slavii do vedení. Po změně stran a rohovém kopu se trefil ještě Mojmír Chytil a sešívaní dokráčeli k pohodlnému vítězství 2:0.

Kouč trefil sestavu

„Je výhoda, když je trenér s týmem déle. Máme něco za sebou, hráči znají styly a pomohou si v organizaci. Tady to bylo super, pomohlo nám to. S kluky jsme to zkonzultovali. Hráči se znají s realizákem, pro náš tým není těžké přejít na jiné rozestavení,“ chválil Trpišovský po důležité úvodní výhře.

Tentokrát se mu velmi dobře podařilo trefit i sestavu a následná střídání. Jurásek se za šanci v základu odvděčil gólem a celkově velmi povedeným představením. „Jsem moc rád, že jsem nastoupil od začátku, protože v předchozích zápasech jsem toho moc neodehrál. Evropská liga se mi hraje asi lépe než ta česká. Je to trochu více fotbalovější a méně kontaktní,“ zamýšlel se sám střelec úvodního gólu.

„Rozhodli jsme se nastoupit jen s jedním hrotem, vzniklo jedno místo a my se rozhodli pro něj. Přemýšleli jsme, že typologicky by to mohl být zápas pro něj. Že to nebude taková řežba jako v lize a on se dostane do příležitosti na posledních třiceti metrech, kde je silný. Po období, které pro něj nebylo úplně šťastné, pracoval dobře dozadu, obětoval se. Jsem za něj rád, jeho největší problém je v konzistenci výkonů,“ hodnotil Juráska trenér.

„Cítí obrovskou konkurenci a ví, že všichni hráči mají dobrou formu. Emoce od něj vyžadujeme. Má nesporný talent, velkou fotbalovost a chceme, aby k tomu přidal i tyto stránky. Dnes tomu tak bylo. Pomůže mu to k budoucímu přestupu do zahraničí, který, jak všichni doufáme, ho čeká. Dnes bojoval o své místo na slunci, a to mu rozhodně pomohlo,“ dodal Trpišovský.

Slavia tak vykročila na cestu Evropou důležitou tříbodovou výhrou. I díky trenérovu taháku a včasnému zásahu jsou sešívaní v komfortnější situaci před domácí bitvou se silným Ajaxem, která je na programu příští čtvrtek. Poté čeká sešívané ještě bitvy s Athleticem Bilbao, Frankfurtem, Fenerbahce, Anderlechtem, Paokem a Malmö.