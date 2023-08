Fotbalisté Sparty mají velký problém. Po zmařeném snu o Lize mistrů žehlí čeští šampioni další průšvih. Po porážce v play-off 1:3 od Dinama Záhřeb a tragickém výkonu hrozí, že na Letné se letos nebude hrát ani Evropská liga. Mistr se tak ocitl pod palbou kritiky.

Brian Priske | Foto: se svolením CPA

Sparta nedokázala zvítězit v evropských pohárech sedmkrát za sebou. Za deset let nevyhrála venku v předkolech ani jedno utkání. Tohle je více než výmluvná statistika. Pražané prokletí nezlomili ani s Brianem Priskem, který klub dovedl po devíti letech k mistrovskému titulu. Ani pod dánským koučem Sparta v Evropě zatím nevyhrála.

Boj o Evropskou ligu nevzdáváme. Doma budeme silnější, vyhlásil Krejčí

„Je to zklamání, v klíčových momentech jsme nebyli psychicky silnější jako tým a více soustředění,“ litoval Priske po porážce 1:3 v Záhřebu, která může jeho tým připravit o Evropskou ligu. „Takový výsledek jsme nechtěli, odveta v Praze bude těžká,“ uznal.

Sparta vedla po gólu Ladislava Krejčího z penalty, pak ale třikrát lacině inkasovala. Lehkovážný přístup v bránění se vymstil, na což poukázali naštvaní fanoušci i experti. „Jestli je to soustředěnost, koncentrace, to je pro mě těžké říct. Určitě jsou ale nějaké defenzivní principy, které jsme určitě nedodržovali. Ve spoustě situací,“ připustil Priske.

Přitom ještě před pár dny byla nálada úplně jiná. Někteří dokonce už viděli Spartu v Lize mistrů. S Kodaní to měla dobře rozehrané, jenže domácí odvetu projela smolně na penalty a vypadla.

„Teď nastala situace, že se budeme třepat, abychom hráli Evropskou ligu, a to se nemusí povést a budeme rádi za Konferenční ligu,“ čertil se legendární sparťan Tomáš Řepka na svém Instagramu.

Lavička není dost silná

Jeho obavy se potvrdily. Další krach následoval v Záhřebu a Letenští teď budou mít co dělat, aby dvougólové manko doma dohnali. Pokud to nedokážou, budou hrát aspoň skupinu Konferenční ligy. To by ale byla slaboučká náplast.

„Já bych hlavně nakupoval. Lavička není pořád silná. Třináct až čtrnáct hráčů v rotaci je potřeba mít vyrovnanejch. Což tady není,“ měl jasno Řepka.

O víkendu bude muset Sparta znovu přepnout na ligu, na Letné přivítá Karvinou. Po vyřazení s Kodaní remizovala po bezkrevném výkonu v Teplicích. Další ztrátu si dovolit nemůže, i když nastoupí bez lídra a kapitána Krejčího, který má stopku za červenou kartu.

Dobrý začátek, zpackaný konec. Sparta v Záhřebu doplatila na chyby

„Všichni jsme celý rok snili o evropském fotbale. Teď jsme tady, pak se také musíme připravit na zápasy v lize. Víme, že když hrajeme na Letné, je na nás vyvíjen tlak. Musíme se ujistit, že uděláme všechno pro vítězství. Je to samozřejmě moje práce společně s ostatními členy realizačního týmu a hráči. Musíme si být jistí, že v neděli podáme dobrý výkon,“ zdůraznil Priske.