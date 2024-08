AC Sparta Praha – 1

Sparta v předkolech Ligy mistrů: Shamrock – Sparta 0:2 Sparta – Shamrock 4:2 Sparta – FCSB 1:1 FCSB – Sparta 2:3 Malmö – Sparta 0:2 Sparta – Malmö 2:0 Bodů do koeficientu: 5,5

Úřadující šampion předvedl sebevědomou jízdu předkoly Ligy mistrů a ligovou fázi nejprestižnější soutěže si skutečně zahraje. Pražané nejprve s přehledem vyřadili irský Shamrock Rovers a následně svedli vyrovnanou bitvu s rumunským FCSB, kde zažívali asi nejtěžší chvíle. Doma v závěru zařídili jen remízu 1:1 a před odvetou bylo vše otevřené.

„Nepředvedli jsme náš nejlepší výkon, nehráli jsme na naší běžné úrovni. Na úrovni, kterou vyžaduje Liga mistrů. Jak individuálně, tak týmově,“ hodnotil po utkání trenér Lars Friis, kterému se ovšem v Bukurešti předvedl velký kousek.

Sparťané do odvety vlétli ve velkém stylu, o půli vedli 3:0 a zdálo se být rozhodnuto. Nakonec z toho bylo drama, ale český klub i tak slavil po vítězství 3:2 postup a mohl se těšit na dvojzápas s Malmö.

V něm podala Sparta dvakrát perfektní taktický výkon a po dvou vítězstvích 2:0 si zajistila postup do Ligy mistrů po dlouhých 19 letech. Na cestě za úspěchem zářili Lukáš Haraslín, Veljko Birmančević, Martin Vitík a v důležitých momentech i brankář Peter Vindahl.

„Jsem opravdu hrdý a šťastný za všechny sparťany, hráče, kolegy a zaměstnance. Jsem rád, že se klub vrátil do Ligy mistrů, že jsme to dotáhli do konce. Vím, co to pro všechny lidi znamená. Je to úžasné,“ rozplýval se dánský trenér Sparty po dosažení velkého úspěchu. V roli hlavního kouče mu na to stačilo 12 soutěžních utkání.

Teď už se Letenští můžou pomalu soustředit na velkokluby, které je čekají. Los přisoudil Spartě Manchester City, Inter Milán, Atlético Madrid i další slavné kluby. I kvůli velkolepým bitvám, které tým čekají, Sparta nejspíš nepustí talentovaného obránce Vitíka do zahraničí.