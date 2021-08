Proč jste začal sledovat mladé hráče?

Vždy mě zajímala budoucnost českého fotbalu a mladí talenti. Sám pro sebe jsem si sepisoval jejich seznamy a statistiky, až mě napadlo podělit se o to s ostatními pomocí Twitteru.

Kdo je podla vás nejzajímavější s výjimkou Adamů Hložka a Karabce či Davida Zimy a dalších už zavedených jmen? A proč?

Upozornil bych hlavně na hráče, kteří mají dobré předpoklady pro moderní fotbal. To znamená především rychlou práci s míčem a přehled ve hře. Jmenovitě jsou to hráči jako Kryštof Daněk z Olomouce nebo Ondřej Pachlopník, který je teď v Plzni. Upozornil bych také na dva hráče ročníku 2004, kteří začínají ukazovat svou kvalitu, to jsou především Lukáš Mašek z Mladé Boleslavi a slávista Daniel Samek.

Mění se nějak v čase postavení mladých hráčů v Česku?

Přijde mi, že i u nás mnohé kluby pochopily, že vychovat si vlastní hráče je levnější, než je nakupovat. Také ovšem záleží na tom, jak je daný hráč připraven na tempo a úroveň nejvyšší soutěže. Čím kvalitnější a komplexnější hráče budeme vychovávat, tím více jich bude nastupovat v lize.

Schází nám sebevědomí a průbojnost

Co českým mladíkům chybí?

V technické vybavenosti se asi nikdy nevyrovnáme Španělům nebo Italům. Je ale důležité na těchto věcech stále pracovat a vytvářet kvalitní tréninkové podmínky. To například znamená, aby i v zimě byla možnost trénovat na kvalitních hřištích. Dále si myslím, že v porovnání se západními zeměmi, chybí našim mladým hráčům často sebevědomí a určitá průbojnost.

Čím to je?

To může souviset i s tím, že například v Německu nebo Anglii jsou v každém ročníku třeba stovky podobně talentovaných hráčů, z nich nichž se do ligy dostanou jen ti s největší ochotou na sobě neustále pracovat. Je proto důležité vytvářet i u nás konkurenční prostředí, které by hráče ještě více motivovalo.

Jaké jsou naopak jejich zbraně?

Není žádným tajemstvím, že naše liga je fyzicky náročná. Pokud se v ní chce nějaký mladý hráč prosadit, musí na to být připraven. Viděli jsme i na Slavii, že úspěšná cesta pro české kluby vede přes fyzicky náročnou hru. V tomto ohledu by tedy naši mladí hráči zaostávat neměli.

Sparťanská akademie je v Česku nejlepší

Můžete porovnat postavení mladých hráčů ve Slavii a Spartě?

Sparta má velkou výhodu v tom, že má nyní ve svém kádru Adama Hložka a Adama Karabce, kteří jsou za posledních několik let naši asi největší talenti. Její akademie je, i díky zázemí na Strahově, stále nejlepší v Česku. Také Slavia ale šla v tomto ohledu v posledních letech dopředu. V začleňování talentovaných odchovanců do A týmu, je sice Sparta o něco dál. Hráči jako již zmíněný Samek nebo Višinský a Jurásek však mají dobře nakročeno, aby se ve Slavii v budoucnu prosadili.

Na tenhle večer asi Daniel Samek nikdy nezapomene. https://t.co/K136M26yko — Mladá liga (@LigaMlada) August 22, 2021

Dá se nějak porovnat ochota českých a zahraničních trenérů nasazovat mladíky?

Záleží především na přístupu jednotlivých trenérů a hlavně celkové filozofii klubu. Vidíme, že v zahraničí je několik týmů, které stojí převážně na hráčích z vlastní akademie. U nás zatím žádný takový projekt dotažen nebyl, i když o této ambici hovoří například Sparta.