Nestalo se. Tým kvůli třetímu místu půjde do baráže o šampionát v Kataru jako nenasazený. V březnových bitvách ho tak čekají ošemetní protivníci, například Portugalsko či Itálie.

To je problém.

Přesto Jiří Chytrý, asistent, který byl při covidové diagnóze hlavního kouče Jaroslava Šilhavého při posledním srazu prvním mužem realizačního týmu, pronesl: „Nemyslím si, že by to z naší strany bylo neúspěšné. Na EURO jsme těžké zápasy dokázali zvládnout, v kvalifikaci ne, tak to je. Naším cílem bylo barážové umístění, které jsme si uhráli díky předchozím výkonům v Lize národů. Pomýšleli jsme na víc, ale bereme to jako splněnou práci.“

S jeho výrokem lze (velmi úspěšně) polemizovat.

Ostatně i šéf asociace Petr Fousek v rozhovoru pro ČT netajil: „Se třetím místem ve skupině spokojený nejsem, naší ambicí měla být druhá příčka.“

I proto zkusme najít důvody, proč se nepodařilo vyskočit aspoň o stupínek výš. Uznejme, že se hrálo reálně o druhý flek, protože první Belgie je jiný vesmír. Naprosto po právu bude v Kataru jedním z favoritů na mistrovský titul.

Nepovedený podzim rozhodl

„O našem umístění rozhodla spíš nepovedená pasáž na podzim, kdy jsme prohráli v Belgii a nedokázali porazit Wales,“ hodnotil Chytrý. K tomu přihoďme i prohru ve Walesu, kde se navíc nechal vyloučit snajpr Patrik Schick.

Na podzim se pak ukázalo, že kádr není dostatečně silný, tedy především široký. Při absenci klíčových hráčů, kteří stáli za postupem do čtvrtfinále Eura, úroveň opadla, což se – logicky – výsledkově projevilo.

„Když si vzpomenu na repre, jakou jsme měli dřív,“ zamyslí se Hejkal. „Jezdil Poborský z Manchesteru United, Nedvěd z Juventusu, teď máme v Premier League jednoho Vydru a Coufala se Součkem,“ upozorní.

Je to celkem jedovatý šíp, bohužel však přesně zacílený. Vždyť ani Vladimír Coufal s Tomášem Součkem nehrají ve velkém klubu, při vší úctě k West Hamu United. Kladiváři se sice rozpínají, ale prostě nejde o Chelsea, Liverpool či Manchester City…

„Musíme uznat, že Velšané nastupují v lepších soutěžích než naši kluci,“ podotkne Hejkal.