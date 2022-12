Pelé uměl říct dobrý den a miloval českou kachnu, říká brazilsko-český novinář

Když ve čtvrtek krátce před půlnocí obletěla svět smutná zpráva o smrti fotbalového krále Pelého, už to brazilsko-český novinář Fabiano Golgo dávno četl se slzami v očích na svém telefonu. „O jeho smrti jsem se dozvěděl jen minutu poté, co brazilská televize přerušila svůj běžný program, aby to oznámila. Můj bratranec Felipe se díval na televizi a poslal mi zprávu přes WhatsApp,“ řekl Deníku Golgo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pelé se svou první manželkou Rosemeri a prvorozenou dcerou Kelly Cristinou (rok 1967). | Foto: ČTK / AP