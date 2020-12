Vezměme to pohromadě. Čistý fotbal, platforma, která vznikla v roce 2013, tudíž působí v Česku nejdéle, se zatím drží zpátky. Každopádně už došlo ke schůzce Čistého fotbalu se zástupci Fevoluce a také Výzvy 2021. Ta vznikla rok před Berbrovým zatčením a jako nejviditelnější osobnost za ní stojí Ivan Grégr, bývalý rozhodčí světového formátu.

„Vítáme snahu Fevoluce o sjednocení všech ozdravných proudů v českém fotbale,“ říká Grégr. „Jsme rádi, že do toho jdou, i když to podle našeho názoru mohlo být o něco dříve,“ upozorňuje.

V tom je tedy Výzva 2021 s Fevolucí zajedno, podle všeho se však příliš neshodnou na případném kandidátovi na předsedu. A i když se mluví o tom, že obměna musí přijít zespodu, tedy od okresů a krajů, bude osobnost šéfa asociace – samozřejmě – klíčová.

Zatímco Fevoluce preferuje Vladimíra Šmicera, případně Rudolfa Řepku, Grégr a spol. mají jinou představu. „Jako hlavního kandidáta vidíme zkušeného fotbalového diplomata Petra Fouska, pokud se tedy rozhodne opětovně na tuto funkci kandidovat. Co se týče Vladimíra Šmicera, byli bychom rádi, kdyby český fotbal reprezentoval ve výkonném výboru FAČR, případně i z místopředsednické funkce,“ tvrdí Grégr.

Fousek, který se však z Řecka, kde pracuje pro Evropskou fotbalovou federaci, zatím nevyjádřil, je také jasnou volbou pro uskupení Nový fotbal – nové tváře.

„Oslovili jsme ho,“ říká šéf hnutí Martin Mulač. I on sám už vyhlásil, o jakou funkci ve výkonném výboru, fotbalové vládě, by chtěl usilovat. „Chtěl bych být místopředsedou,“ prozrazuje.

Jeho sdružení však půjde do boje (asi) samo, proti Fevoluci se vyhraňuje. „Nejsou důvěryhodní, jsou spojenis minulostí,“ tvrdí Mulač.

Nový předseda: O kom se mluví

Kandidáti zatím mlčí, v zákulisí se však už rozjíždějí debaty o tom, kdo by mohl být (staro)novým předsedou fotbalové asociace. Jde o samá zajímavá jména.



Martin Malík: Současný šéf, většina hnutí ho vyzývá k rezignaci. On tvrdí, že vydrží do květnové valné hromady. Teprve pak se prý rozhodne. Jenže už teď sbírá podporu, například v Karlovarském kraji.



Karel Poborský: Alternativa lidí kolem Malíka (např. Sparta). Stal by se tváří, Malík výkonnou silou.



Vladimír Šmicer: Netají, že by výzvu přijal. Stojí za ním Fevoluce, ale ta může „vystrčit“ vpřed také bývalého generálního sekretáře Rudolfa Řepku.



Petr Fousek: Chce ho Morava i další iniciativy. Nyní pracuje pro evropskou federaci v Řecku.