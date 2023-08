Fanoušek čeká na Maltě už pět let. Teď věří, že bude jeho Viktoria slavit postup

Pár fanoušků se vydá podpořit fotbalisty Viktorie k odvetě 3. předkola Konferenční ligy na Maltu i po jasném domácím vítězství nad Gzira United 4:0. Ale jeden tam na ně čeká už pět let, při každém losování předkol evropských pohárů si přál, aby osud zavál klub jeho srdce do milované destinace. Splnilo se mu až letos a teď věří, že oslaví postup do další fáze.

Na stadionu však bude bohužel chybět, na poslední chvíli ho skolila nemoc. „Od počátku věřím v postup až do hlavní fáze Konferenční ligy. Ale tušil jsem, že se to nebude rodit lehce,“ napsal Zdeněk Bříza, který na Maltě žije v městečku Ix-Xewkija v regionu Gozo pět let. Poprvé se na ostrov ve Středozemním moři vydal na dovolenou a hned si to tam zamiloval. „Hned jsem zjistil, že zdejší klima a prostředí je to, co mě bude vyhovovat a našel jsem si tady práci,“ popisoval rodák z Chrudimi.

Zdeněk Bříza čekal na zápas plzeňské Viktorie na Maltě pět let.Zdroj: se svolením Zdeňka BřízyDo Česka už se tedy potom vrátil jen na skok, aby vyřídil potřebné formality. Teď žije a pracuje na Maltě, odkud také na dálku drží palce plzeňské Viktorie.

I tohle spojení má zajímavý původ. Vždyť Zdeněk Bříza pochází z východních Čech, proč tedy fandí klubu z Plzně? „Když začala nová éra Viktorie Plzeň, zhruba před patnácti lety, tak mně její styl fotbalu učaroval, že jsem začal klubu fandit a fandím mu doteď,“ vyznal se. „Hradec Králové se tehdy pohyboval na pomezí první a druhé ligy a Pardubice ještě níže,“ přidal na vysvětlenou.

Svůj oblíbený klub viděl v akci na vlastní oči několikrát, na milované Maltě se mu to však nepoštěstí.

Zdeněk Bříza sleduje i tamní fotbal. „Dříve jsem často navštěvoval zápasy třetiligového týmu Santa Venera Lightnings, protože můj kolega byl jejich hlavní trenér,“ popisoval Zdeněk Bříza. Ten vrcholný zná spíš jen z médií, ale i tak má dobrý přehled. „Místní nejvyšší soutěž nemá příliš velkou diváckou návštěvnost. Běžně chodí jen několik stovek fanoušků. Když je mezi kluby velká rivalita, což jsou třeba zápasy mezi Hamrunem a Hibernians, tak návštěva může být okolo pěti tisíc diváků,“ přiblížil popularitu fotbalu na Maltě.

Postup Slavie a Plzně jen jako formalita. Podcenit odvetu? To je cesta do záhuby

Čtvrtečního soupeře plzeňských fotbalistů v odvetě 3. předkola Konferenční ligy ale příliš nezná. „Popravdě Gzira se mně za těch pět let nějak do paměti nevryla. Není to stabilně úspěšný tým, minulá sezona byla pro ně výjimkou,“ přiznal Zdeněk Bříza. „Jsou tady jiné kluby, které mají lepší hráče a finanční možnosti. Prim poslední roky hraje Hamrun Spartans,“ doplnil.

Mimochodem i tenhle maltský klub je ve stejné fázi Konferenční ligy, ale s maďarským Ferencvarosem prohrál první zápas doma 1:6.

Plzeň chce z Malty přivézt postup i pátou výhru v řadě. Bucha: Půjdeme si za tím

A co říká Zdeněk Bříza na letní změnu na trenérské lavičce Viktorie Plzeň?

„Pan Koubek má moji důvěru, ale samozřejmě je to změna stylu hry oproti působení trenéra Bílka, takže jsem čekal, že to bude chtít i štěstí. Ale zatím se daří,“ doplnil milovník Malty a fotbalové Viktorie Plzeň. Teď věří, že se podaří i postup do skupiny Konferenční ligy.